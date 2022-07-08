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1 час назад

Врач назвал эффективные способы профилактики рака

Вечерняя Москва

Доктор Эрик Берг рассказал о способах, которые помогут профилактировать онкологию.

Врач назвал эффективные способы профилактики рака
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Он объяснил, что рак вызывается повреждением митохондрий, после чего обычная клетка превращается в раковую. Факторами риска являются неправильный образ жизни, вредные привычки, хронические заболевания, ожирение и многие другие причины.

Несмотря на это, есть ряд способов профилактики онкологии. В первую очередь, врач советует обратить внимание на рацион.
"В меню нужно включить оливковое и масло авокадо, которые содержат мононенасыщенные жиры, которые имеют хорошие противораковые свойства. Мясо, переработанные продукты и трансжиры, напротив, вызывают онкологию. Полезна овощная клетчатка, она снижает риск заболевания, как и антиоксиданты, например, мелатонин. Это гормон сна, но он действует как антиоксидант, повысить его можно, подвергаясь инфрокрасному излучению. Кроме этого, на солнце вырабатывается витамин D, который также защищает нас от онкологии. Важно правильно загорать и позволять себе нужное количество солнечного света. Кроме солнца, мелатонин можно получить из крестоцветных овощей: если съедать три порции крестоцветных каждую неделю, то можно снизить риск некоторых видов рака аж на 40 процентов. Занятия физкультурой тоже снижают возможность возникновения онкологии",

— рассказал врач в новом выпуске на своем YouTube-канале.

Кроме этого, доктор ссылается на исследования, которые говорят о том, что солнечный свет и умеренный загар снижают риск некоторых видов заболевания, например, рака простаты.

Нутрициолог Ксения Черная рассказала, как дефицит Омега-3 может провоцировать риски развития онкологии.

Болезни и лекарства,
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