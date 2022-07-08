Врач назвал эффективные способы профилактики рака

Несмотря на это, есть ряд способов профилактики онкологии. В первую очередь, врач советует обратить внимание на рацион.

"В меню нужно включить оливковое и масло авокадо, которые содержат мононенасыщенные жиры, которые имеют хорошие противораковые свойства. Мясо, переработанные продукты и трансжиры, напротив, вызывают онкологию. Полезна овощная клетчатка, она снижает риск заболевания, как и антиоксиданты, например, мелатонин. Это гормон сна, но он действует как антиоксидант, повысить его можно, подвергаясь инфрокрасному излучению. Кроме этого, на солнце вырабатывается витамин D, который также защищает нас от онкологии. Важно правильно загорать и позволять себе нужное количество солнечного света. Кроме солнца, мелатонин можно получить из крестоцветных овощей: если съедать три порции крестоцветных каждую неделю, то можно снизить риск некоторых видов рака аж на 40 процентов. Занятия физкультурой тоже снижают возможность возникновения онкологии",