Три вопроса доктору: баня для гипертоников, скандинавская ходьба и блефароспазм

Читатели "Рамблера" задают интересующие их вопросы о здоровье, а наши-эксперты, квалифицированные врачи, на них отвечают. В сегодняшнем материале мы разберем три вопроса о блефароспазме, скандинавской ходьбе для снижения холестерина и о том, как влияет сауна и русская баня на гипертензию.
По словам кардиолога Алексея Жито, между сауной и баней есть отличия: в сауне меньшая влажность и, как правило, более высокая температура по сравнению с баней. То есть сауна переносится легче чем баня.
Однако, на человека и сауна, и баня влияют положительно. А вот для тех, кто страдает гипертонией, такие процедуры могут быть и полезными, и опасными.
Действие бани и сауны на человека с гипертонией будет зависеть от нескольких факторов.
Бани и сауны приводят к тому, что сосуды восстанавливают свою структуру и функции, начинают нормально реагировать на изменения окружающей среды.
Баня и сауна помогут восстановить тонус сосудов. Они спокойно расширяются и сужается, в зависимости от того, что необходимо в данный момент организму.
При этом, не стоит забывать, что частой причиной гипертонической болезни является ожирение – избыточная масса тела. Тут сауны и бани напрямую хорошо способствует снижению массы тела – с помощью них человек постепенно и эффективно худеет.
По словам врача, это уникальная тренировка сосудов для тех, кто страдает от повышенной потливости (гипергидроза). Если у пациента наблюдается избыточная потливость, то одной из форм лечения станут просто походы в сауну. Тренировка сосудов может помочь полностью избавиться от гипергидроза.
Однако, кардиолог отметил, что жидкость необходимо восполнять.
Если гипертоник решает посещать сауну и баню, то нужно проконсультироваться с врачом.
Врач отметил, что гипертоникам нужно контролировать давление, относиться к процедурам с осторожностью. Вначале гипертоникам стоит заходить в баню на две – три минуты, и обязательно приносить собой тонометр, чтобы измерять давление до и после процедуры. Это позволит избежать каких-либо осложнений.
Блефароспазм - непроизвольное увеличение частоты морганий и силы зажмуривания век, может проявляться, как и в учащенном моргании, так и эпизодами длительного зажмуривания, или же сочетаться с подергиванием век и слезотечением. Об этом нам рассказала врач-офтальмолог Дарья Барышникова.
Первичный блефароспазм может вызывать множество причин:
Черепномозговые травмы, новообразования головного мозга
Инфекции (СПИД, туберкулез, вирусный энцефалит и пр.)
Синдром Туретта
Церебральный паралич
Болезнь Паркинсона
Нервный тик (характерен у детей и молодых)
Применение некоторых средств (антидепрессанты, сосудосуживающие, противосудорожные…)
Раздражение тройничного нерва
Однако, как объяснила специалист, существует и врожденная форма блефароспазма, которая связана с генетическими нарушениями и может передаваться по наследованию (лишь в 5% случаев).
К причинам, вызывающим вторичный (рефлекторный)блефароспазм можно отнести:
Травмы глаз
Блефарит, воспалительные заболевания глаз
Конъюнктивит, воспалительные заболевания переднего отрезка глаза
Синдром сухого глаза
Патологические изменения век (заворот века, неправильный рост ресниц.)
Блефароспазм успешно лечится в большинстве случаев.
Рефлекторный же блефароспазм самостоятельно проходит после устранения раздражающего фактора (удаление инородного тела конъюнктивы или роговицы, лечение поверхностных травм и пр., купирование сухости глаз).
Несмотря на то, что у молодых людей блефароспазм может возникать и без видимых причин, а в дальнейшем самостоятельно прекратиться, в случае возникновения блефароспазма, необходимо обратиться к офтальмологу и неврологу, для выявления причины и своевременного назначения лечения.
Как рассказал "Рамблеру" Денис Прокофьев, скандинавская ходьба – это универсальная оптимальная аэробная нагрузка, показаная для людей старших возрастных групп, тех, кто хочет укрепить свое здоровье, сердечно-сосудистую систему, а также, для тех, кто проходит реабилитацию после инсульта или страдает от заболеваний опорно-двигательного аппарата.
Нужно не забывать, что скандинавская ходьба изначально является методом реабилитации, поэтому первые занятия нужно проводить с инструктором ЛФК, который покажет как правильно заниматься этим видом спорта.
Врач объяснил, что никакого влияния на уровень холестерина скандинавская ходьба не окажет.
Специалист добавил, что скандинавская ходьба —это не просто прогулки с палками, а средство реабилитации или спорт, который имеет свои правила – определённый временной интервал, последовательность упражнения