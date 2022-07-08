Три вопроса доктору: баня для гипертоников, скандинавская ходьба и блефароспазм

Читатели "Рамблера" задают интересующие их вопросы о здоровье, а наши-эксперты, квалифицированные врачи, на них отвечают. В сегодняшнем материале мы разберем три вопроса о блефароспазме, скандинавской ходьбе для снижения холестерина и о том, как влияет сауна и русская баня на гипертензию.

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Как влияет сауна и баня на гипертоников?

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По словам кардиолога Алексея Жито, между сауной и баней есть отличия: в сауне меньшая влажность и, как правило, более высокая температура по сравнению с баней. То есть сауна переносится легче чем баня.

Однако, на человека и сауна, и баня влияют положительно. А вот для тех, кто страдает гипертонией, такие процедуры могут быть и полезными, и опасными.

Формально, для человека с диагнозом гипертония, бани и сауны запрещены. Однако в некоторых случаях эти процедуры принесут только положительный эффект. Так например, если у человека контролируется уровень артериального давления, то есть если давление остается в норме, несмотря на жаркий воздух. Если ему становится плохо после или во время банных процедур, то данные процедуры ему противопоказаны.

Жито Алексей Владимирович Врач-терапевт, эндокринолог, кардиолог, к.м.н.

Действие бани и сауны на человека с гипертонией будет зависеть от нескольких факторов.

Чтобы понять, как влияют сауны и бани на гипертензию, надо понять основы гипертонии. Если гипертония вторичная, то, конечно, нам нужно найти причину – это могут быть проблемы с надпочечниками и другое. А если мы говорим про первичную гипертонию, то надо понимать, что с возрастом происходит нарушение структуры сосудов и они становится неподвижными, переставая реагировать на необходимость повысить или снизить давление. В таком случае, баня и сауна восстанавливает этот баланс и приводит сосуды в нормальное состояние. Жито Алексей Владимирович Врач-терапевт, эндокринолог, кардиолог, к.м.н.

Бани и сауны приводят к тому, что сосуды восстанавливают свою структуру и функции, начинают нормально реагировать на изменения окружающей среды.

Например, баня и сауна могут считаться примером метеозависимости – человеку может стать не очень хорошо именно потому, что его сосуды не приспособлены. Однако сосуды могут приспособиться в результате того что, он грамотно проводит эти процедуры под контролем врача и соблюдает другие моменты (диета, снижение массы тела, ограничение соли, прием дополнительных препаратов).

Жито Алексей Владимирович Врач-терапевт, эндокринолог, кардиолог, к.м.н.

Баня и сауна помогут восстановить тонус сосудов. Они спокойно расширяются и сужается, в зависимости от того, что необходимо в данный момент организму.

Кроме того, восстанавливается структура сосудов. А восстановление структуры сосудов способствует уменьшению скорости образования холестериновых бляшек и атеросклеротических бляшек на сосудах, что приводит к инсультам и инфарктам. Поэтому постоянные походы в сауну и баню лишь способствует улучшению состояния здоровья, даже у большинства гипертоников.

Жито Алексей Владимирович Врач-терапевт, эндокринолог, кардиолог, к.м.н.

При этом, не стоит забывать, что частой причиной гипертонической болезни является ожирение – избыточная масса тела. Тут сауны и бани напрямую хорошо способствует снижению массы тела – с помощью них человек постепенно и эффективно худеет.

По словам врача, это уникальная тренировка сосудов для тех, кто страдает от повышенной потливости (гипергидроза). Если у пациента наблюдается избыточная потливость, то одной из форм лечения станут просто походы в сауну. Тренировка сосудов может помочь полностью избавиться от гипергидроза.

Однако, кардиолог отметил, что жидкость необходимо восполнять.

В среднем человеку нужно 30 мл жидкости на килограмм массы тела, но если вы посещаете баню или сауну, норму воды в сутки нужно увеличить минимум на один литр. Так, перед баней или сауной нужно выпить воды, хотя бы 300 – 400 мл, а также во время и после процедур. То есть самый минимум, это литр дополнительной жидкости.

Жито Алексей Владимирович Врач-терапевт, эндокринолог, кардиолог, к.м.н.

Если гипертоник решает посещать сауну и баню, то нужно проконсультироваться с врачом.

Врач отметил, что гипертоникам нужно контролировать давление, относиться к процедурам с осторожностью. Вначале гипертоникам стоит заходить в баню на две – три минуты, и обязательно приносить собой тонометр, чтобы измерять давление до и после процедуры. Это позволит избежать каких-либо осложнений.

От чего возникает и как лечится блефароспазм?

Блефароспазм - непроизвольное увеличение частоты морганий и силы зажмуривания век, может проявляться, как и в учащенном моргании, так и эпизодами длительного зажмуривания, или же сочетаться с подергиванием век и слезотечением. Об этом нам рассказала врач-офтальмолог Дарья Барышникова.

Первичный блефароспазм (неврологического характера) встречается чаще у женщин в возрасте от 50 лет, у людей, проживающих в солнечных регионах\странах, или с постоянной длительной зрительной нагрузкой; при стрессе и переутомлении. Этиология происхождения данной патологии многофакторная, но до сих пор не уточнена.

Барышникова Дарья Андреевна Врач-офтальмолог

Первичный блефароспазм может вызывать множество причин:

Черепномозговые травмы, новообразования головного мозга

Инфекции (СПИД, туберкулез, вирусный энцефалит и пр.)

Синдром Туретта

Церебральный паралич

Болезнь Паркинсона

Нервный тик (характерен у детей и молодых)

Применение некоторых средств (антидепрессанты, сосудосуживающие, противосудорожные…)

Раздражение тройничного нерва

Для этого вида характерен двусторонний процесс, который усугубляет яркий свет, зрительная нагрузка, стресс. Как правило, процесс начинается с незначительного увеличения частоты моргания, постепенно прогрессируя и усугубляясь.

Барышникова Дарья Андреевна Врач-офтальмолог

Однако, как объяснила специалист, существует и врожденная форма блефароспазма, которая связана с генетическими нарушениями и может передаваться по наследованию (лишь в 5% случаев).

К причинам, вызывающим вторичный (рефлекторный)блефароспазм можно отнести:

Травмы глаз

Блефарит, воспалительные заболевания глаз

Конъюнктивит, воспалительные заболевания переднего отрезка глаза

Синдром сухого глаза

Патологические изменения век (заворот века, неправильный рост ресниц.)

Блефароспазм успешно лечится в большинстве случаев.

Стандартом лечения первичного блефароспазма являются инъекции ботулинического токсина типа А в круговую мышцу глаза (как правило, повторение курса каждые 3–4 месяца), использование затемненный очков защищает глаза от раздражителя, а при наличии неврологического компонента – комплексная терапия, которая может включать в себя седативные препараты, для улучшения микроциркуляции в центральной нервной системе.



Если все перечисленные меры не дают положительной динамики, то прибегают к хирургическому лечению. Так же может облегчить ситуацию и отвлечение внимания, например, дотронуться до лица, спеть и читать вслух.

Барышникова Дарья Андреевна Врач-офтальмолог

Рефлекторный же блефароспазм самостоятельно проходит после устранения раздражающего фактора (удаление инородного тела конъюнктивы или роговицы, лечение поверхностных травм и пр., купирование сухости глаз).

Несмотря на то, что у молодых людей блефароспазм может возникать и без видимых причин, а в дальнейшем самостоятельно прекратиться, в случае возникновения блефароспазма, необходимо обратиться к офтальмологу и неврологу, для выявления причины и своевременного назначения лечения.

Помогает ли скандинавская ходьба уменьшить холестерин и укрепить сердце?

Как рассказал "Рамблеру" Денис Прокофьев, скандинавская ходьба – это универсальная оптимальная аэробная нагрузка, показаная для людей старших возрастных групп, тех, кто хочет укрепить свое здоровье, сердечно-сосудистую систему, а также, для тех, кто проходит реабилитацию после инсульта или страдает от заболеваний опорно-двигательного аппарата.

Нужно не забывать, что скандинавская ходьба изначально является методом реабилитации, поэтому первые занятия нужно проводить с инструктором ЛФК, который покажет как правильно заниматься этим видом спорта.

Оптимальное время занятий – 30 минут. Поэтому, пациенты, которые используют палки для ходьбы повсеместно, поступает неправильно. 30 минут в день – это более, чем достаточно, потому что слишком много занятий могут иметь последствия в виде переутомляемости, мышечной усталости, невралгии.

Прокофьев Денис Александрович Врач общей практики, врач-кардиолог, заведующий структурным подразделением, обладатель статуса "Московский врач"

Врач объяснил, что никакого влияния на уровень холестерина скандинавская ходьба не окажет.

Важно понимать, что холестерин тесно связан с атеросклерозом, то есть образованием атеросклеротических бляшек. Скандинавская ходьба никак не может снизить уровень самого холестерина, с помощью нее можно только укрепить сосуды, что улучшит прогноз по сердечно-сосудистым заболеваниям. Прокофьев Денис Александрович Врач общей практики, врач-кардиолог, заведующий структурным подразделением, обладатель статуса "Московский врач"