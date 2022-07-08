Рак языка может привести к немоте

Онколог, эксперт медицинского факультета университета «Синергия» Алевтина Киселева рассказала, что лечение рака языка может подразумевать удаление этого органа, человек в этом случае станет немым, передает Ura.ru.

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Симптомами рака языка являются язвы во рту, ком в горле, чрезмерное слюноотделение, эрозии на поверхности языка, не проходящие после долгого лечения, белые и красные пятна, неприятный запах изо рта, ограничение подвижности языка, отсутствие аппетита, снижение массы тела.

Обычно с этим видом онкологии сталкиваются люди старше 40 лет, и замечают они свое плохое состояние на поздних стадиях. Появлению рака языка могут предшествовать курение, злоупотребление алкоголем, хроническое воспаление полости рта, ВПЧ, плохая гигиена полости рта, работа на опасном производстве с химикатами и тяжелыми металлами.

Одним из способов лечения рака является удаление языка или его части. Если удалена часть, ее можно восстановить из лоскутов тканей, взятых с других частей тела. Весь язык восстановить сложнее, но в некоторых случаях тоже можно. Иногда назначается лучевая и химиотерапия.