"Тихие" симптомы слабоумия, которые настигают после 50 лет

Старческое слабоумие, которое также именуют деменцией, серьезно осложняет жизнь порядка 50 миллионов человек в мире. Зачастую деменция начинает проявляться в 65 лет, но в 10% случаев ее симптомы появляются раньше.

Фото: Кадр из фильма "Все еще Элис" Кадр из фильма "Все еще Элис"

Если выявить деменцию на ранней стадии, гораздо больше шансов, что терапия будет эффективной. Неврологи Скотт М. Макгиннис и Сет Гейл раскрыли "тихие" симптомы, которые следует знать, чтобы вовремя обнаружить заболевание у себя или своих близких. Подробнее об этих симптомах – в материале "Рамблера".

Резкие перепады настроения

Всем нам время от времени свойственны грусть и разочарование по объективным причинам. Но если настроение человека в течение дня скачет как кардиограмма при том, что ничего во внешней среде не происходит, это повод обратиться к специалисту.

Проблемы с памятью

Первый симптом дегенеративных изменений мозга – проблемы с памятью. По словам экспертов, поначалу рассеянность проявляется эпизодически, из-за чего люди не придают этому значения. Однако если вы замечаете, что воспоминания исчезают системно, хотя раньше такого не было, следует пройти специальные тесты у врача, чтобы разобраться в происходящем.

Наследственность

Ученые советуют проявлять особую бдительность тем, у кого в семейном анамнезе есть случаи дегенеративных заболеваний мозга. Такие пациенты находятся в группе повышенного риска:

"Вы должны проявлять такую же осторожность в отношении болезни Альцгеймера, как и в отношении заболеваний сердца, диабета и других возрастных патологий, чтобы вовремя начать лечение",