Мужчина попал в больницу из-за передозировки витаминами

Британец средних лет, чье имя не разглашается, в течение месяца бесконтрольно принимал витаминный коктейль из 20 биодобавок и больших доз витамина D, из-за чего в тяжелом состоянии попал в больницу с подозрением на рак. Историей мужчины заинтересовалось издание Daily Mail.

По словам британца, он начал интенсивную витаминотерапию по совету личного диетолога. В ежедневный «рацион» мужчины вошли безрецептурные пробиотики, минеральные вещества, омега-3-ненасыщенные жирные кислоты, витамины В2, В9, С, К2 и витамин D, доза которого в 375 раз превышала рекомендованную суточную норму. Спустя месяц у мужчины начались боли в животе, судороги в ногах, тошнота и рвота, диарея, шум в ушах, сухость во рту и неутолимая жажда.

Как только британец почувствовал недомогание, он сразу прекратил прием коктейля добавок, но симптомы не исчезли. За три месяца он похудел на 12 килограммов, из-за чего врачи госпитализировали его для проведения комплексного обследования, чтобы исключить онкологию и бактериальные инфекции. Однако анализы выявили у него острые проблемы с почками вследствие гиперкальциемии, которая возникла из-за передозировки витамина D: его уровень в семь раз превышал норму.