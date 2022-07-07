Герпетолог назвал распространенные ошибки при укусе гадюки

Распространенные ошибки в действиях пострадавших при укусе гадюки, назвал герпетолог и ветеринар Ян Ермолов в беседе с телеканалом «360». Он предупредил об опасности самолечения.

Фото: Мослента Мослента

«Прижигать, жгут накладывать — это нельзя совершенно точно»,

— заявил Ермолов. По его словам, единственное, что можно сделать до обращения к врачу — оперативно отсосать яд из раны.

После укуса гадюки у пострадавшего могут наблюдаться головокружение, рвота и металлический привкус во рту. Последний симптом означает, что яд поступил в центральный кровоток. Эксперт призвал в таком случае не паниковать и обратиться в медицинское учреждение.

Пик активности гадюк обыкновенных и черных в Подмосковье приходится на майские праздники и октябрь, однако змей можно встретить в регионе и в другие летние и осенние месяцы.

«Если не знаешь, что за змея перед тобой, то лучше с ней не контактировать, потому что черную гадюку можно спутать с обыкновенным водным ужом»,