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25 минут назад

Герпетолог назвал распространенные ошибки при укусе гадюки

Мослента

Распространенные ошибки в действиях пострадавших при укусе гадюки, назвал герпетолог и ветеринар Ян Ермолов в беседе с телеканалом «360». Он предупредил об опасности самолечения.

Герпетолог назвал распространенные ошибки при укусе гадюки
Фото: МослентаМослента

«Прижигать, жгут накладывать — это нельзя совершенно точно»,

— заявил Ермолов. По его словам, единственное, что можно сделать до обращения к врачу — оперативно отсосать яд из раны.

После укуса гадюки у пострадавшего могут наблюдаться головокружение, рвота и металлический привкус во рту. Последний симптом означает, что яд поступил в центральный кровоток. Эксперт призвал в таком случае не паниковать и обратиться в медицинское учреждение.

Пик активности гадюк обыкновенных и черных в Подмосковье приходится на майские праздники и октябрь, однако змей можно встретить в регионе и в другие летние и осенние месяцы.

«Если не знаешь, что за змея перед тобой, то лучше с ней не контактировать, потому что черную гадюку можно спутать с обыкновенным водным ужом»,

— отметил специалист.

Болезни и лекарства,
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