Чем может быть опасно самолечение антидепрессантами

В Петербурге за последние 12 месяцев было распродано более 1,2 тыс. пачек антидепрессантов на 10 тыс. человек, а по всей России, только в первом полугодии текущего года, спрос на антидепрессанты увеличился на 66%, сообщают СМИ. О том, почему не стоит самостоятельно принимать антидепрессанты, а также какие от этого могут быть последствия, «ФедералПресс» выяснил у психолога Полины Токаревой.

«Из-за самолечения антидепрессантами может развиться аллергия, также может быть непредсказуемая реакция организма и работы нервной системы на тот или иной препарат. Препараты должны выписывать только врачи после диагностики», – рассказала руководитель «Центра психологической помощи на Фонтанке», клинический психолог Полина Токарева.

Эксперт отметила, что ни в коем случае не стоит принимать антидепрессанты без присмотра врача, так как он профессионально анализирует, диагностирует, а также наблюдает за тем, как реагирует ваш организм на лекарство. Врач может корректировать лечение по пере употребления препарата. Токарева также добавила, что когда человек занимается самолечением, он не может ориентироваться только на свое собственное самочувствие, поэтому применение препарата без консультации и рецепта может нанести непоправимый вред организму и психике.