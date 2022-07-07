Протезирование в России: как выбрать и получить современное функциональное устройство

Любой россиянин может получить протез утраченной конечности за счет государства. Затраты на изготовление или приобретение устройства берет на себя Фонд социального страхования РФ, позволяя пациенту, вне зависимости от его уровня достатка, вернуться к активной жизни. О том, как работает рынок протезирования в стране и как выбрать подходящее устройство, рассказывает врач-хирург, травматолог группы компаний «Салют Орто», резидент Фонда «Сколково» Сергей Фамилярский.

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В первую очередь следует понять, какой именно протез нужен человеку. Условно такие устройства можно разделить на два направления: косметические и функциональные. Первые просто маскируют отсутствие конечности и никак не улучшают качество жизни, вторые же частично или полностью выполняют утраченные способности. Например, протез руки может брать предметы, а протез ноги – выдерживать нагрузку при ходьбе или даже беге.

Функциональный протез, сегодня более востребован, и самая доступная его разновидность – механические протезы. Это уже почти полноценная конечность – под действием мускульной силы пациента и вложенных механизмов может сгибаться и разгибаться, выполняя биологическую функцию потерянной конечности. Их более совершенная версия – ноги и руки с микропроцессором и аккумулятором. Здесь уже за движения отвечает электроника и сервоприводы, встроенные, как правило, в “сустав” – коленный или локтевой модули.

Даже человек с тяжелыми видами ампутации – очень высокой или парной – может с помощью таких устройств вести полноценную жизнь. Но и стоят они более 1 млн рублей, потому встречаются редко. Сегодня высокотехнологичными протезами в стране пользуются до 10% пациентов. Я общался с нашими клиентами, и многие говорили, что хотели бы большего разнообразия моделей. Людям важно иметь выбор: попробовать продукцию одной компании, другой, третьей, и в итоге остановиться на том, что больше понравится.

Современная потребность российского рынка – порядка 150 тысяч протезов в год. При этом российских компаний в нише достаточно мало: на всю страну приходится около 160 мастерских, производящих нужные устройства, тогда как в Германии их больше тысячи. Отчасти это объясняется молодостью рынка и советским наследием: в каждом регионе есть филиалы Московского протезно-ортопедического предприятия. Это была государственная компания и, по факту, она контролировала 100% отрасли. Сейчас же важно, чтобы протезные цеха были ближе к потребителю – а для этого они должны быть меньше по размеру, но присутствовать в каждом городе населением более 100 тысяч человек.

Частный капитал сравнительно недавно начал заходить в индустрию создания протезов, поэтому рынок пока выглядит необжитым. Какого-либо агрегатора нет, поэтому пациенту приходится самостоятельно изучать рынок компаний, работающих в его регионе, либо положиться на специалистов Фонда социального страхования.

Как выбирать

Готовьтесь к тому, что придется посетить несколько компаний, а возможно даже съездить в другой регион. У мастерских нет какого-либо заметного разделения по ценовым сегментам или специализации: “обычные” протезы, “спортивные”, иные. Однако за некоторые медицинские случаи не все специалисты возьмутся. Ведь случаи у всех разные: культя длинная или короткая, есть мышцы или нет мышц.

Идеальный протез – такое устройство, которое можно кастомизировать в очень широком диапазоне, что позволит подобрать вариант для людей с самыми разными по тяжести ампутациями. Не у всех компаний продуктовая линейка одинаково широкая. Но в любом случае, при подборе протеза нужно обращать внимание на ряд моментов:

- Материал. Протез должен быть легким, чтобы его комфортно было носить и использовать каждый день, но при этом прочным, чтобы не сломаться от механического воздействия. К рукам здесь требования чуть более мягкие, а вот ноги должны переносить не только статические, но и динамические нагрузки. Чаще всего сейчас для их производства используют титановые сплавы.

- Модули. Они бывают механическими, пневматическими и бионическими. Первые просто защелкиваются в опорном положении. Вторые работают заметно легче и мягче, что позволяет ходить быстрее или делать более точные манипуляции. Третьи делают движения максимально естественными: позволяют восстановить походку или, например, рисовать.

- Гильза. Эта часть непосредственно контактирует с культей, и чем она лучше подогнана, тем комфортнее будет эксплуатация. Она может крепиться при помощи специальных ремней или эффекта вакуума.

Также нелишним будет уточнить, какую гарантию дает производитель и насколько устройство устойчиво к агрессивным проявлениям окружающей среды. Протез не должен терять мобильность на морозе, а элементы его модуля должны быть защищены от попадания песка и пыли.

Не последним фактором будет и уровень локализации производства: пациенты все чаще интересуются российскими устройствами, чтобы быть независимым от политической обстановки и не гадать, будет ли протез работать и подлежать ремонту после введения очередных санкций. Так, у нас все материалы и комплектующие отечественные, мы только подшипники закупаем. При этом наши изделия примерно на треть дешевле европейских аналогов и на 10% дешевле протезов из Китая.

Как получить

Как уже говорилось ранее, государство гарантирует любому гражданину России бесплатное средство реабилитации – включая протез ампутированной конечности. Получить его можно двумя путями: через ФСС или купить самому и подать документы на компенсацию. И оба пути начинаются в поликлинике по месту постоянной или временной регистрации.

Во-первых, посетите врача-терапевта. Он выдаст направление на медико-социальную экспертизу (справку 088-у). Это необходимо для получения группы инвалидности и последующей разработки индивидуальной программы реабилитации (ИПРА) – основного документа для получения протеза.

Во-вторых, пройдите бесплатный прием в компании-изготовителе протезов. Ее специалисты сформируют медико-техническое заключение (МТЗ) в котором пропишут необходимые технические средства реабилитации (ТСР).

В-третьих, с готовым пакетом документов посетите в территориальное отделение ФСС. Там вас поставят в очередь на получение индивидуального контракта. Разные компании пришлют свои предложения на заявку с вашими параметрами, а предложивший минимальную цену получит оплату от ФСС, после чего пригласит вас на протезирование.

Если же вы выбрали второй путь, самостоятельно нашли и оплатили протез, осталось лишь собрать документы и подать заявление на компенсацию. По закону, сумма компенсации не превышает стоимость аналога, который могло бы предоставить государство. Если заявку одобрят – в течение месяца ФСС переведет вам деньги.

Если не подошло

Как правило, первый протез, который получает человек – лечебно-тренировочный. Это предельно простое устройство, главная функция которого – позволить пациенту адаптироваться к использованию искусственной конечности. Они не очень комфортны в быту и подходят лишь для временного протезирования. Людям, которые впервые столкнулись с такой процедурой, могут подумать, что и в дальнейшем все будет так. Однако это распространенный миф, как и то, что протез нужно подобрать в строго определенные сроки, а потом “будет поздно”.

На самом деле, таких сроков не существует, поэтому важно разработать индивидуальную программу реабилитации и следовать ей. Даже не самый удобный протез позволяет тренироваться, заново учиться ходить или переносить предметы, обслуживать себя. А техника не стоит на месте, периодически появляются более совершенные устройства, которые заметно улучшают качество жизни.

Нога даже с одним микроконтроллерным суставом позволяет бегать, ездить на велосипеде, а при должной гидроизоляции – плавать. Если говорить о следующем поколении, где будут два сустава – колено и голеностоп – то можно будет даже танцевать и заниматься сложными видами спорта. Раньше основной трудностью были системы питания, но сейчас современная бионическая нога комплектуется аккумулятором, способным автономно работать на протяжении 10 тысяч шагов при сравнительно небольшом весе владельца протеза.