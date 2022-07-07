Чем опасно купание в прудах и озерах?

Купание в водоемах не всегда может быть безопасным для здоровья человека, особенно в стоячей воде. К каким неприятным последствием может привести времяпрепровождение в прудах и озерах – рассказали врачи.

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Прежде всего врач-инфекционист, главный врач «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков советует обратить внимание на то, купаются ли в водоеме другие люди или только домашние животные, есть ли в доступности различные промышленные предприятия и сточные трубы. Если на первый пункт ответ «нет», а на все остальные «да», то купаться в этом водоеме категорически не рекомендуется.

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Не стоит игнорировать таблички «Купание запрещено».

Санитарный контроль проводится не просто так. Воду обследуют не на все возможные возбудители. Есть некие микробиологические маркеры, на основании которых оценивается возможное загрязнение воды. Один из них – это количество кишечной палочки в воде. Если ее больше предельно допустимых концентраций – это косвенный показатель того, что и других микробов там тоже много: риск заражения ими выше, чем в чистой проточной воде. Кроме того, санитарный контроль включает в себя и проверку на наличие химических примесей. Отравиться продуктами переработки химического производства и попасть в токсикологию – не великое удовольствие.

«В прошлом году в Москве было зарегистрировано очень много случаев заболеваемости церкариозом. Это так называемая «болезнь купальщиков». Ее вызывают личинки, которые живут в грязной и теплой воде – чаще всего в стоячей или слабо проточной. После попадания на кожу этих паразитов у человека начинается аллергическая реакция. Его беспокоит сильнейший зуд. Чтобы заразиться церкариозом, достаточно просто зайти в водоем по щиколотку. Если у вас появились первые симптомы церкариоза, сразу же обработайте пораженную область мазью, снимающей зуд, и примите таблетку от аллергии», – отмечает заслуженный врач России, профессор, главный врач ГКБ им. В.В. Виноградова и Родильного дома №4 Ольга Шарапова.

Стоит насторожиться при наличии заросшей тиной воды, грязного берега, мертвых рыб на нем и неприятного запаха над водой. В воде, особенно в стоячей, прекрасно себя чувствуют бактерии-возбудители кишечных инфекций и некоторые вирусы. Через заглатывание воды легко заразиться различными кишечными инфекциями.