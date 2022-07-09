Неожиданные причины повышения сахара в крови

Повышение уровня сахара в крови может быть серьезным симптомом, который не следует оставлять без внимания. Если результаты лабораторных исследований показывают, что сахар превышает норму, то это повод для тщательного обследования и выяснения причин повышения показателей. Хотя уровень сахара мы чаще всего связываем с диабетом, на самом деле причины его повышенного уровня быть самые неожиданные. Об этом "Рамблеру" рассказала Ольга Малиновская, руководитель медицинского департамента федеральной сети медицинских лабораторий KDL:
Одна из самых распространенных причин повышенного сахара – диабет 2 типа, который встречается в последние годы все чаще, причем диагностируют его не только у взрослых людей, но и у детей, хотя традиционно, дети более подвержены развитию диабета 1 типа. Прогрессирование заболевания может привести к серьезным, а временами – к непоправимым, последствиям, но своевременно назначенная терапия способна предотвратить развитие осложнений.
Однако стоит знать, что сахар может повышаться и по другим причинам, которые с диабетом не связаны.
Если вы принимаете какие-то из этих препаратов на постоянной основе, то обязательно нужно сказать об этом врачу, который будет комментировать результаты анализов на уровень сахара в крови, рекомендует специалист.
Проблемы со сном провоцируют не только усталость и упадок сил. Плохое качество сна, в том числе и бессонница, могут привести к развитию огромного количества проблем со здоровьем, в том числе и к увеличению уровня сахара в крови и повышению риска развития диабета 2 типа.
В ходе менструального цикла происходят колебания концентраций гормонов. Это сказывается не только на самочувствии, настроении и пищевых пристрастиях, а также может влиять на уровень сахара в крови.
Опухоль из альфа клеток поджелудочной железы повышает уровень сахара в крови. Симптомы заболевания могут быть схожи с дебютом сахарного диабета. При этом нередко пациенты отмечают еще появление шелушащейся сыпи на коже конечностей. Женщины болеют чаще, чем мужчины.
По словам специалиста, обнаружение повышенного сахара крови при сдаче анализа натощак (голодная пауза не менее 8-10 часов) требует тщательного обследования пациента для выявления причины этого состояния.