Неожиданные причины повышения сахара в крови

Повышение уровня сахара в крови может быть серьезным симптомом, который не следует оставлять без внимания. Если результаты лабораторных исследований показывают, что сахар превышает норму, то это повод для тщательного обследования и выяснения причин повышения показателей. Хотя уровень сахара мы чаще всего связываем с диабетом, на самом деле причины его повышенного уровня быть самые неожиданные. Об этом "Рамблеру" рассказала Ольга Малиновская, руководитель медицинского департамента федеральной сети медицинских лабораторий KDL:

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Одна из самых распространенных причин повышенного сахара – диабет 2 типа, который встречается в последние годы все чаще, причем диагностируют его не только у взрослых людей, но и у детей, хотя традиционно, дети более подвержены развитию диабета 1 типа. Прогрессирование заболевания может привести к серьезным, а временами – к непоправимым, последствиям, но своевременно назначенная терапия способна предотвратить развитие осложнений.

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Однако стоит знать, что сахар может повышаться и по другим причинам, которые с диабетом не связаны.

Прием некоторых лекарств

Сахар может повышаться на фоне приема кортикостероидов, противоастматических лекарств, ряда противозачаточных препаратов и некоторых антидепрессантов.

Ольга Викторовна Малиновская Руководитель медицинского департамента федеральной сети медицинских лабораторий KDL, врач клинической лабораторной диагностики

Если вы принимаете какие-то из этих препаратов на постоянной основе, то обязательно нужно сказать об этом врачу, который будет комментировать результаты анализов на уровень сахара в крови, рекомендует специалист.

Бессонница и стресс

Проблемы со сном провоцируют не только усталость и упадок сил. Плохое качество сна, в том числе и бессонница, могут привести к развитию огромного количества проблем со здоровьем, в том числе и к увеличению уровня сахара в крови и повышению риска развития диабета 2 типа.

Общая рекомендация – спать не меньше 7 часов в сутки, чтобы успеть восстановиться и снизить риск развития хронических заболеваний. Выброс гормонов стресса также приводит к повышению глюкозы крови. Кортизол и адреналин могут существенно увеличить уровень сахара, чтобы обеспечить организму достаточный уровень энергии для действий. Традиционная реакция на стресс - "бей или беги" нуждается в глюкозе.

Ольга Викторовна Малиновская Руководитель медицинского департамента федеральной сети медицинских лабораторий KDL, врач клинической лабораторной диагностики

Менструальный цикл

В ходе менструального цикла происходят колебания концентраций гормонов. Это сказывается не только на самочувствии, настроении и пищевых пристрастиях, а также может влиять на уровень сахара в крови.

Содержание глюкозы в крови может немного повышаться в период овуляции, а также в последнюю неделю цикла – это является вариантом нормы и не считается патологией. Но надо помнить, что даже в этот период уровень сахара крови не достигает диабетических значений.

Ольга Викторовна Малиновская Руководитель медицинского департамента федеральной сети медицинских лабораторий KDL, врач клинической лабораторной диагностики

Опухоль поджелудочной железы

Опухоль из альфа клеток поджелудочной железы повышает уровень сахара в крови. Симптомы заболевания могут быть схожи с дебютом сахарного диабета. При этом нередко пациенты отмечают еще появление шелушащейся сыпи на коже конечностей. Женщины болеют чаще, чем мужчины.

Заболевания щитовидной железы

У пациентов с тиреотоксикозом (гиперфункцией щитовидной железы) тоже может быть выявлен повышенный уровень глюкозы крови. Помимо этого, пациенты могут жаловаться на раздражительность, сердцебиение и аритмию, плохую переносимость жары.

Ольга Викторовна Малиновская Руководитель медицинского департамента федеральной сети медицинских лабораторий KDL, врач клинической лабораторной диагностики