Можно ли полностью вылечить аллергию

В настоящее время доступны следующие лечебные аллергены - инъекционные формы, подъязычные капли, лиофилизированные таблетки. Лиофилизированные таблетки, произведенные по технологии Zydis растворяются во рту за 3 секунды, безопасны, хранятся при комнатной терапературе и легко транспортируются, проведение иммунотерапии лиофилизированными таблетками осуществляется пациентом амбулаторно, не требуют частых визитов в клинику, что делает данный способ лечения наиболее удобным для пациента.



В последние годы большое развитие получила молекулярная аллергология, проводится разработка "идиальной" аллерговакцины для проведения аллергенспецифической иммунотерапии на основе рекомбинатных аллергенов, главных (мажорных) аллергокомпонентов: вакцины для лечения аллергии на пыльцу березы и кошек.



Лечение аллергический заболеваний может занять немало времени, при этом важно соблюдать назначения врача и осуществлять самоконтроль. В этом случае Вы облегчите течение заболевания, а в последствии добьетесь ремиссии.

Жукова Дарья Григорьевна Кандидат медицинских наук, член Европейской ассоциации аллергологов и клинических иммунологов, аллерголог-иммунолог Hadassah Medical Moscow ГК Медскан