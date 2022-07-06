Можно ли полностью вылечить аллергию

Если у человека аллергия, будет ли он мучаться с ней всю жизнь или есть способ полностью избавиться от болезни? Рассказывает кандидат наук, член Европейской ассоциации аллергологов и клинических иммунологов, аллерголог-иммунолог Hadassah Medical Moscow ГК «Медскан» Дарья Жукова.
По словам медика, для успешного лечения аллергии необходимо решить несколько принципиальных задач:
Как объяснила врач, единственный способ лечения, который позволяет уменьшить или полностью купировать симптомы аллергии – аллерген-специфическая иммунотерапия (АСИТ).
Максимальный лечебный эффект АСИТ достигается после завершения 3-5 курсов лечения, но может проявиться уже после 1-го курса, отметила аллерголог-иммунолог. По словам Дарьи Жуковой, многолетний опыт применения АСИТ позволяет говорить не только об эффективности, но и о безопасности этого метода лечения как для детей, так и для взрослых.