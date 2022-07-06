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2 часа назад

Можно ли полностью вылечить аллергию

Анна Шутова
Жукова Дарья Григорьевнаэксперт

Если у человека аллергия, будет ли он мучаться с ней всю жизнь или есть способ полностью избавиться от болезни? Рассказывает кандидат наук, член Европейской ассоциации аллергологов и клинических иммунологов, аллерголог-иммунолог Hadassah Medical Moscow ГК «Медскан» Дарья Жукова.

Можно ли полностью вылечить аллергию
Фото: pxhere.compxhere.com

По словам медика, для успешного лечения аллергии необходимо решить несколько принципиальных задач:

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  • выявить «виновный» аллерген или группу аллергенов,
  • провести элиминационные мероприятия по исключения/минимизации контакта с причинно-значимым аллергеном,
  • добиться стихания обострения и контроля над симптомами аллергии с помощью противовоспалительных, антигистаминных, топических лекарственных средств,
  • провести десенситизацию – выработать иммунную толерантность к причинному аллергену с помощью аллерген-специфической иммунотерапии.
Однако идеально выполнить все указанные задачи на практике оказывается весьма сложно без ущерба для качества жизни, без жестких ограничений, строгих диет и прочих изменений привычного образа жизни.

Длительный и курсовой прием медикаментов, зачастую недостаточный эффект симптоматического лечения, применение дорогостоящих препаратов, быстрое возобновление симптомов после отмены терапии, длительные ограничения в долгосрочной перспективе – это основные трудности, с которыми сталкиваются врачи и пациенты – аллергики.
Жукова Дарья Григорьевна
Жукова Дарья ГригорьевнаКандидат медицинских наук, член Европейской ассоциации аллергологов и клинических иммунологов, аллерголог-иммунолог Hadassah Medical Moscow ГК Медскан

Как объяснила врач, единственный способ лечения, который позволяет уменьшить или полностью купировать симптомы аллергии – аллерген-специфическая иммунотерапия (АСИТ).

АСИТ высокоэффективна при аллергических сезонных и круглогодичных ринитах (риноконъюнктивитах), при атопической бронхиальной астме и анафилактических реакциях на яд жалящих насекомых. Эффективность по последним оценкам достигает 95%.
В отличие от всех существующих методов лечения аллергических заболеваний положительный эффект от АСИТ сохраняется на длительный период.

Чем в более раннем возрасте пациента и чем при более ранних стадиях заболевания проведена АСИТ, тем выше ее лечебное действие. Своевременно проведенная предупреждает переход легких форм заболевания в более тяжелые и трансформацию аллергического ринита в бронхиальную астму.
Жукова Дарья Григорьевна
Жукова Дарья ГригорьевнаКандидат медицинских наук, член Европейской ассоциации аллергологов и клинических иммунологов, аллерголог-иммунолог Hadassah Medical Moscow ГК Медскан

Максимальный лечебный эффект АСИТ достигается после завершения 3-5 курсов лечения, но может проявиться уже после 1-го курса, отметила аллерголог-иммунолог. По словам Дарьи Жуковой, многолетний опыт применения АСИТ позволяет говорить не только об эффективности, но и о безопасности этого метода лечения как для детей, так и для взрослых.

В настоящее время доступны следующие лечебные аллергены - инъекционные формы, подъязычные капли, лиофилизированные таблетки. Лиофилизированные таблетки, произведенные по технологии Zydis растворяются во рту за 3 секунды, безопасны, хранятся при комнатной терапературе и легко транспортируются, проведение иммунотерапии лиофилизированными таблетками осуществляется пациентом амбулаторно, не требуют частых визитов в клинику, что делает данный способ лечения наиболее удобным для пациента.

В последние годы большое развитие получила молекулярная аллергология, проводится разработка "идиальной" аллерговакцины для проведения аллергенспецифической иммунотерапии на основе рекомбинатных аллергенов, главных (мажорных) аллергокомпонентов: вакцины для лечения аллергии на пыльцу березы и кошек.

Лечение аллергический заболеваний может занять немало времени, при этом важно соблюдать назначения врача и осуществлять самоконтроль. В этом случае Вы облегчите течение заболевания, а в последствии добьетесь ремиссии.
Жукова Дарья Григорьевна
Жукова Дарья ГригорьевнаКандидат медицинских наук, член Европейской ассоциации аллергологов и клинических иммунологов, аллерголог-иммунолог Hadassah Medical Moscow ГК Медскан
Болезни и лекарства,Дарья Жукова,
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