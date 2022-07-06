Укусил клещ? Без паники! Рассказываем что нужно делать

С наступлением тепла мы все хотим выехать на природу. Насладиться свежим воздухом и как следует отдохнуть. Но насекомые тоже будут с нами. И клещи — не исключение. Некоторые из них являются переносчиками инфекционных заболеваний, поэтому находится в тех местах, где они обитают, опасно. Кровососы обычно поджидают свою жертву во влажных и тенистых местах. Отлично подходят кустарники и трава. Излюбленные места для укуса паразитов — шея, область за ушами и локти. Но момент, когда клещ уже успел присосаться к вашей коже, вы даже не заметите.

Фото: Popcake.tv Popcake.tv

Укусы вызывают покраснение кожи, может возникнуть припухлость, а место укуса чешется. У каждого человека иммунная реакция на такое воздействие, равно как и склонность к развитию аллергии индивидуальна, поэтому нужно оценивать не только местные проявления, но и общее состояние. Одним из главных симптомов может быть недомогание. Если вы чувствуете слабость — стоит осмотреть себя. Но вот вы нашли паразита на своем теле! Срочно обращайтесь за медицинской помощью при: повышении температуры, затруднении дыхания, рвоте, обширном отеке. Там вам проведут исследование и предпримут профилактические действия, чтобы заражения не произошло.