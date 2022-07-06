Укусил клещ? Без паники! Рассказываем что нужно делать

С наступлением тепла мы все хотим выехать на природу. Насладиться свежим воздухом и как следует отдохнуть. Но насекомые тоже будут с нами. И клещи — не исключение. Некоторые из них являются переносчиками инфекционных заболеваний, поэтому находится в тех местах, где они обитают, опасно. Кровососы обычно поджидают свою жертву во влажных и тенистых местах. Отлично подходят кустарники и трава. Излюбленные места для укуса паразитов — шея, область за ушами и локти. Но момент, когда клещ уже успел присосаться к вашей коже, вы даже не заметите.
Укусы вызывают покраснение кожи, может возникнуть припухлость, а место укуса чешется. У каждого человека иммунная реакция на такое воздействие, равно как и склонность к развитию аллергии индивидуальна, поэтому нужно оценивать не только местные проявления, но и общее состояние. Одним из главных симптомов может быть недомогание. Если вы чувствуете слабость — стоит осмотреть себя. Но вот вы нашли паразита на своем теле! Срочно обращайтесь за медицинской помощью при: повышении температуры, затруднении дыхания, рвоте, обширном отеке. Там вам проведут исследование и предпримут профилактические действия, чтобы заражения не произошло.
Если сразу же не получается вызывать скорую, то кровососа придется удалять самостоятельно. Для этого смажьте его любым маслом или раствором йода. Через 20 минут ниткой завяжите узелок вокруг впившейся части клеща. Осторожно, потягивая концы нити кверху и в стороны, вытянуть его. Место, где клещ присосался, смазать дезинфицирующим раствором спирта. Но вовсе не значит, что не нужно обращаться в больницу. Вы могли вытащить не всего клеща! К тому же, вам все равно придётся отправлять вытащенного паразита в лабораторию на анализ. А в заключение скажем: на любом отдыхе всегда имейте при себе средства экстренной помощи!