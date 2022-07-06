Главные витамины: как правильно их принимать, чтобы был эффект

Витамины – важный компонент нашего питания, который поддерживает, контролирует, регулирует биохимические процессы в организме. О том, что вообще такое "витамины" и как их правильно принимать, "Рамблеру" рассказала врач-терапевт, нутрициолог, эксперт по здоровью Coral Club Елена Мановска.
Витамины — низкомолекулярные вещества, большее количество которых не синтезируется в организме, за исключением витамина D, образующегося под действием УФЛ в коже, витамина А из продуктов питания, ниацина (В3) из аминокислоты триптофана.
В синтезе некоторых витаминов принимает участие кишечная микрофлора. Например витамин К и витамины группы В (тиамин, рибофлавин, пиридоксин). По своим свойствам витамины делятся на водорастворимые (витамины группы В), жирорастворимые (А, Е, D, К) и витаминоподобные вещества.
Есть причины, по которым витамины недостаточно поступают в организм:
Эксперт объяснила, что Витамин D – это особо важный витамин-гормон, имеющий свои рецепторы в клетках почти 30-ти различных тканей, а метаболизм и эффекты будут зависеть от поступления в организм витамина С, рибофлавина (В2), пиридоксина (В6), никотиновой кислоты, фолиевой кислоты, витамина Е и витамина К. Поэтому их рекомендуют принимать в данной комбинации.
Витамин В2-рибофлавин хорошо сочетается и синергично работает с В3-никотиновой кислотой, В5-пантотеновой кислотой ,В6-пиридоксином, В9-фолиевой кислотой. Но одновременный прием железа и меди могут замедлить усвоение рибофлавина. Витамин В3 (РР) никотиновая кислота хорошо сочетается с В2, В6 и В7.
Биотин В7 – является синергистом витаминов В2, В6, А, никотиновой кислоты.
По словам специалиста, одним из популярных витаминов с антиоксидантным эффектом является витамин С (аскорбиновая кислота), который сочетается с витамином Е, А, В5 и В9. Но плохо сочетается с витамином В12, В1, поэтому их прием возможен только с интервалом 4-6 часов.
Врач объяснила, что веганство, является одной из причин дефицита витамина В12.
По словам нутрициолога, для людей с активным образом жизни и стремлением сохранить свое здоровье, дополнительный прием витаминно-минеральных комплексов просто необходим. Ученые, биологи и фармакологи разрабатывают те формы и сочетания витаминов, которые максимально приближены к природным, которые обеспечивают максимальную биодоступность и синергизм в эффекте.