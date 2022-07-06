Главные витамины: как правильно их принимать, чтобы был эффект

Витамины – важный компонент нашего питания, который поддерживает, контролирует, регулирует биохимические процессы в организме. О том, что вообще такое "витамины" и как их правильно принимать, "Рамблеру" рассказала врач-терапевт, нутрициолог, эксперт по здоровью Coral Club Елена Мановска.

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Витамины — низкомолекулярные вещества, большее количество которых не синтезируется в организме, за исключением витамина D, образующегося под действием УФЛ в коже, витамина А из продуктов питания, ниацина (В3) из аминокислоты триптофана.

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В синтезе некоторых витаминов принимает участие кишечная микрофлора. Например витамин К и витамины группы В (тиамин, рибофлавин, пиридоксин). По своим свойствам витамины делятся на водорастворимые (витамины группы В), жирорастворимые (А, Е, D, К) и витаминоподобные вещества.

Есть причины, по которым витамины недостаточно поступают в организм:

Голодание, несбалансированное питание, вегетарианство, использование продуктов питания с неправильной обработкой и хранением, что лишает продукт полезных веществ, а также различные заболевания, при которых, либо нарушается всасывание или, усиленно теряются и выводятся витамины из организма. То есть, необходимость в дополнительном приеме, всегда существует.



Но, многие из них являются синергистами, а некоторые антагонистами. Синергисты – совместимы и усиливают действие друг друга. Эффект от приема антагонистов может быть отрицательным, так как они способны нейтрализовать действие друг друга или вызвать аллергию. Прием таких витаминов возможен только с интервалом в несколько часов. Но существует и нейтральное сочетание. Мановска Елена Врач-терапевт, нутрициолог, эксперт по здоровью Coral Club

Что и для чего

Эксперт объяснила, что Витамин D – это особо важный витамин-гормон, имеющий свои рецепторы в клетках почти 30-ти различных тканей, а метаболизм и эффекты будут зависеть от поступления в организм витамина С, рибофлавина (В2), пиридоксина (В6), никотиновой кислоты, фолиевой кислоты, витамина Е и витамина К. Поэтому их рекомендуют принимать в данной комбинации.

Витамин В1 – тиамин, который встречается в нескольких формах: бромид, гидрохлорид, мононитрат и жирорастворимая форма бенфотиамин. Витамин В1 совместим с витамином В5 пантотеновой кислотой и витамином С, но несовместим в одном приеме с витамином В12, так как возрастает вероятность аллергической реакции, а витамин В2 и В3 могут разрушить тиамин.

Мановска Елена Врач-терапевт, нутрициолог, эксперт по здоровью Coral Club

Витамин В2-рибофлавин хорошо сочетается и синергично работает с В3-никотиновой кислотой, В5-пантотеновой кислотой ,В6-пиридоксином, В9-фолиевой кислотой. Но одновременный прием железа и меди могут замедлить усвоение рибофлавина. Витамин В3 (РР) никотиновая кислота хорошо сочетается с В2, В6 и В7.

Биотин В7 – является синергистом витаминов В2, В6, А, никотиновой кислоты.

По словам специалиста, одним из популярных витаминов с антиоксидантным эффектом является витамин С (аскорбиновая кислота), который сочетается с витамином Е, А, В5 и В9. Но плохо сочетается с витамином В12, В1, поэтому их прием возможен только с интервалом 4-6 часов.

Фолиевая кислота (В9) часто встречается в назначениях врачей, так как с ее дефицитом развивается много патологий. В9 хорошо сочетается с витамином С. Можно сочетать с витамином В6, но потребность в фолиевой будет возрастать. И синергична с витамином В12.

Мановска Елена Врач-терапевт, нутрициолог, эксперт по здоровью Coral Club

Врач объяснила, что веганство, является одной из причин дефицита витамина В12.

Цианкоболамин совместим с фолиевой кислотой и пантотеновой кислотой. А вот витамины А, В1, В2, В3, В6, С, В 2 станут при одновременном приеме неактивными, поэтому их прием разделяют.



Витамин Е токоферол, совместим с витамином С, а витамин К совместим с рибофлавином, а сочетание с А и Е возможно только с интервалом в 4-6 часов. Мановска Елена Врач-терапевт, нутрициолог, эксперт по здоровью Coral Club