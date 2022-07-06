Как самому понять, есть ли у вас непереносимость глютена

Чаще всего, когда мы говорим о пищевой непереносимости, на ум приходят непереносимость глютена. В последние годы очень многие стали отказываться от глютена, а на полках магазинов все чаще стали появляться продукты с подписью "без глютена". Подробнее о глютене и тесте на его переносимость читайте в материале "Рамблера".

Фото: PXhere PXhere

Опросы показывают, что до 20% людей считают, что у них проблемы с глютеном — белком, содержащимся в пшенице, ячмене и ржи. Многие винят его в возникновении кишечных симптомов, таких как боль в животе, вздутие живота, газы, расстройство желудка, запоры и диарея.

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Однако важно понимать, действительно ли именно глютен виноват во всех грехах. Эксперты считают, что нельзя отказываться от глютена без показаний, потому как отказываясь от некоторых продуктов, вы лишаете себя большой части питательных веществ.

Исследование, проведенное Гарвардским университетом в США с участием почти 200 000 человек, показало, что у тех, кто потреблял больше всего глютена, риск развития диабета второго типа был на 13% ниже, чем у тех, кто потреблял меньше всего глютена.

Отчасти это было связано с тем, что сторонники безглютеновой диеты, как правило, потребляли меньше зерновой клетчатки, которая защищает от диабета 2 типа.

Другое исследование, проведенное в Великобритании, рассмотрело более 1700 продуктов и показало, что в среднем продукты без глютена с большей вероятностью содержат меньше клетчатки (любимого питательного вещества наших кишечных бактерий) и белка.

Таким образом, неудивительно, что безглютеновая диета снижает количество кишечных бактерий, которые, как известно, производят полезные соединения, которые помогают контролировать уровень сахара в крови и стимулировать нашу иммунную систему.

Как узнать

Люди с глютеновой болезнью должны избегать глютена любой ценой — даже крошечная крошка хлеба, содержащая его, может нанести им вред. Поэтому важно определить, есть ли у вас непереносимость.

Для этого есть простой анализ крови. Причем вы должны есть значительное количество глютена хотя бы за шесть недель до анализа, иначе он не обнаружит антитела, указывающие на целиакию, глютеновую болезнь.

Однако есть способы, которые помогут определить непереносимость глютена. Об этом рассказала доктор Меган Росси, автор нескольких популярных книг о питании, кишечники и ЖКТ.

Она предлагает использовать двойное пищевое испытание на непереносимость глютена. Чтобы его пройти, нужно следовать определенным правилам.

Во-первых, нужно исключить из своего рациона все источники глютена на две недели.

Помимо хлеба, макарон и пирожных, содержащих пшеницу, глютен содержится в неожиданных продуктах, среди которых соевый соус и ячменная тыква. Если исключив эти продукты, вы заметите, что все проблемы с пищеварением закончились, то стоит обратиться к врачу.

Затем, после двухнедельного отказа от глютена, врач рекомендует снова ввести его в рацион. Однако делать это нужно постепенно.

Каждый день нужно включать новый тестовый продукт — либо ломтик пшеничного хлеба, либо плацебо (то есть хлеб без пшеницы и глютена) — до четырех дней, прежде чем переключиться на другой тестовый продукт для дальнейшего четырехдневного эксперимента.

Для этого этапа вам нужна будет помочь близкого человека, который сделает так, чтобы вы не понимали, едите вы хлеб безглютеновый или обычный, с глютеном. Так вы поймете, работает ли с вами плацебо.

День 1: Начните с одного кусочка тестового продукта (вы не будете знать, какой именно) во время еды.

День 2: Оцените свои симптомы. Если они у вас есть, подождите несколько дней, пока они не исчезнут, и повторите с половинной дозой того же тестового продукта.

Если у вас нет симптомов, включите в свой прием пищи два кусочка одного и того же тестируемого продукта.

День 3: Снова оцените свои симптомы. Если они у вас есть, подождите несколько дней, пока они не исчезнут, а затем, используя другой продукт (например, пшеничный хлеб или плацебо, но, помните, вы не будете знать, что именно), повторите шаги, начиная с Дня 1.

Если вы не испытывают симптомов, включите три кусочка тестируемого продукта в два приема пищи.

День 4: Оцените свои кишечные симптомы. Если они у вас есть, подождите несколько дней, пока они не исчезнут, а затем повторите шаги, начиная с 1-го дня, используя другой тестовый продукт.

Если у вас нет симптомов, вы можете сразу начать день 1 с другого тестового корма.

После того, как вы съели оба тестовых продукта, попросите своего помощника рассказать, какой из продуктов реально содержал глютен.

Если с обычным хлебом у вас не проявлялись неприятные симптомы, скорее всего непереносимости глютена у вас нет.