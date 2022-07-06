Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+29° в 
Войти в почту
57 минут назад

Стоматолог рассказала, какие сладости не навредят зубам

Вечерняя Москва

Врач-стоматолог, ортопед, хирург-имплантолог Юлиана Романова рассказала, какие сладости не нанесут вреда зубам.

Стоматолог рассказала, какие сладости не навредят зубам
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Как отмечает специалист, есть сладости — это абсолютно нормально и ничего плохого в этом нет. Что касается здоровья зубов, то тут возникает вопрос не в количестве, а в типе сладостей, которые употребляет человек. К числу самых безобидных сладостей относят шоколад и мармелад.

— Контакт с зубами непродолжительный, поэтому все хорошо. Если рассматривать шоколад, то, например, горький вообще безвреден — его можно в любых количествах, и зубам ничего не будет, — отметила Романова в комментарии aif.ru.

Наибольший вред зубам наносят ириски, карамельки и все, что связано с нугой, — то, что прилипает к зубам. Также стоматолог посоветовала отказаться от сладких газированных напитков.

Болезни и лекарства,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители