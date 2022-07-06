Стоматолог рассказала, какие сладости не навредят зубам

Врач-стоматолог, ортопед, хирург-имплантолог Юлиана Романова рассказала, какие сладости не нанесут вреда зубам.

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Как отмечает специалист, есть сладости — это абсолютно нормально и ничего плохого в этом нет. Что касается здоровья зубов, то тут возникает вопрос не в количестве, а в типе сладостей, которые употребляет человек. К числу самых безобидных сладостей относят шоколад и мармелад.

— Контакт с зубами непродолжительный, поэтому все хорошо. Если рассматривать шоколад, то, например, горький вообще безвреден — его можно в любых количествах, и зубам ничего не будет, — отметила Романова в комментарии aif.ru.