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1 час назад

Почему нельзя делить таблетки на части

Мира Маркина

Есть много причин, по которым люди делят таблетки на части, режут их ножом, раскалывают ножницами или расталкивают в ложке. Например, когда лекарство не выпускают в нужной дозировке, нужно подобрать дозу индивидуально или есть проблемы с глотанием. Однако на самом деле далеко не все таблетки можно делить. Иногда это может быть опасно. Рассказываем в материале "Рамблера", почему.

Почему нельзя делить таблетки на части
Фото: pxhere.compxhere.com

Как пишет немецкий фармацевт Кристин Гиттер в своей книге "Чем запить таблетку?", почти у девяти процентов таблеток нет специальной линии разлома - риски. Это говорит о том, что фармацевтическая компания не предполагала, что их будут делить. Однако профессор Хаэфели провел исследование и выяснил, что 905 пациентов, которые в сумме принимают 3158 лекарств, четверть этих таблеток дробят на части. При этом только в одной трети инструкций производитель пишет рекомендации на этот счет. Почему же нельзя делить таблетки?

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Первая причина - то, что при делении компоненты лекарства могут быть распределены неравномерно, особенно, если в препарате несколько действующих веществ.

Некоторые таблетки покрыты специальной защитной оболочкой, устойчивой к действию желудочного сока. Она растворяется после того, как таблетка выходит из желудка. Если раздробить таблетку на части, оболочка повредится. Вещество слишком быстро попадет в кровь, и это может быть опасно для здоровья.

"При приеме некоторых лекарственных средств нарушение целостности защитного покрытия может привести к очень тяжелым последствиям. Или, наоборот, таблетка просто потеряет свои лечебные свойства, что тоже не очень приятно", - пишет Кристин Гиттер.

Разделенная таблетка имеет незащищенные поверхности. Вещество, содержащееся в лекарстве, может быть восприимчиво к солнечному свету и влаге, поэтому без герметичной упаковки оно теряет свои свойства.

Также не все таблетки можно растирать до порошка. Когда вы измельчаете лекарство, образуется мелкая пыль, которая оседает в воздухе и которой мы дышим.

Какие таблетки нельзя делить на части?

  • таблетки без риски;
  • таблетки, которые крошатся;
  • противозачаточные;
  • лекарства для химиотерапии;
  • сосудосуживающие и противосудорожные препараты;
  • таблетки с резким вкусом, раздражающим слизистую рта;
  • таблетки с несколькими действующими компонентами;
  • капсулы.

Если в инструкции к препарату не написано, что его можно дробить на части, необходимо проконсультироваться по этому вопросу с врачом.

Болезни и лекарства,
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