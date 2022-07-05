Почему повышается холестерин: неочевидные причины

Влияние стресса на здоровье мы часто недооцениваем, однако именно он часто провоцирует многие заболевания. На уровень холестерина хронический стресс также влияет: чем более длительным будет период стресса, тем дольше будет воздействие адреналина и кортизола. Эти гормоны провоцируют выработку глюкозы и холестерина. Дополнительными факторам риска служат недостаточный ночной сон и низкая физическая активность.



Важно помнить, что повышенный уровень холестерина никак себя не проявляет и заметить его без сдачи специальных анализов невозможно. При этом его концентрация может быть повышена даже у тех людей, которые, как им кажется, ведут вполне здоровый образ жизни. Целесообразно сдавать анализ для оценки содержания холестерина как минимум один раз в год.

Ольга Викторовна Малиновская Руководитель медицинского департамента федеральной сети медицинских лабораторий KDL, врач клинической лабораторной диагностики