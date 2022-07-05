Почему повышается холестерин: неочевидные причины

Когда речь заходит о повышенном холестерине и факторах, приводящих к этому, то первое, что приходит в голову – лишний вес и несбалансированное питание. Несмотря на то, что состояние, при котором уровень холестерина в организме повышается, может быть наследственным, в большинстве случаев холестерин превышает норму у людей, ведущих сидячий образ жизни, питающихся неправильно и имеющих лишний вес. Однако есть и другие, не самые очевидные причины, которые также могут приводить к повышению уровня холестерина. О них "Рамблеру" рассказала врач, руководитель медицинского департамента федеральной сети медицинских лабораторий KDL Ольга Малиновская.
Например, противозачаточных таблеток, кортикостероидов, противосудорожных и антивирусных препаратов, некоторых диуретиков и бета-блокаторов. По словам врача, этот эффект наблюдается не у всех пациентов – при его обнаружении нужно проконсультироваться с врачом о возможной смене лекарства.
Проблемы с щитовидной железой
Гормоны щитовидной железы участвуют в регуляции обмена веществ в организме. При сниженной функции щитовидной железы (гипотиреозе) уровень холестерина обычно повышается, отметила медик.
Менопауза у женщин
Менопауза – это период, когда холестерин, ранее бывший в норме, может возрастать. Это связано с тем, что его концентрация зависит от количества половых гормонов в организме. Снижение уровня эстрогена в период менопаузы провоцирует увеличение концентрации холестерина.
Ольга Викторовна МалиновскаяРуководитель медицинского департамента федеральной сети медицинских лабораторий KDL, врач клинической лабораторной диагностики
Инсулинорезистентность
Это состояние, нередко предшествующее диабету. Заподозрить инсулинорезистентность можно по увеличению веса и объема талии. Снижение чувствительности тканей к инсулину сопровождается одновременным расстройством жирового обмена и повышением холестерина крови.
Хронический стресс
Влияние стресса на здоровье мы часто недооцениваем, однако именно он часто провоцирует многие заболевания. На уровень холестерина хронический стресс также влияет: чем более длительным будет период стресса, тем дольше будет воздействие адреналина и кортизола. Эти гормоны провоцируют выработку глюкозы и холестерина. Дополнительными факторам риска служат недостаточный ночной сон и низкая физическая активность.
Важно помнить, что повышенный уровень холестерина никак себя не проявляет и заметить его без сдачи специальных анализов невозможно. При этом его концентрация может быть повышена даже у тех людей, которые, как им кажется, ведут вполне здоровый образ жизни. Целесообразно сдавать анализ для оценки содержания холестерина как минимум один раз в год.
Ольга Викторовна МалиновскаяРуководитель медицинского департамента федеральной сети медицинских лабораторий KDL, врач клинической лабораторной диагностики