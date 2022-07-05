Врач назвал главные продукты от жира в печени

— Нужно есть достаточно Омега-3 и мало Омгеа-6, включить в меню полезные фитонутриенты, которые снизят уровень жира, например, куркумин, виноград, но в небольших количествах, и зеленый чай. Полезен черный тмин, листья одуванчика, брюссельская и белокочанная капуста, руккола, оливковое масло и промысловый лосось. Кроме этого, важно есть квашеную капусту, соленые помидоры, кефир, чеснок и лук, а также пить кофе, но не более одной чашки в первой половине дня, — рассказал врач в новом выпуске на своем YouTube-канале.