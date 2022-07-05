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2 часа назад

Врач назвал главные продукты от жира в печени

Вечерняя Москва

Доктор Эрик Берг назвал продукты, которые при регулярном употреблении снизят уровень жира в печени.

Врач назвал главные продукты от жира в печени
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

По словам врача, от жирового гепатоза на планете страдают более 1,7 миллиарда людей. Для нормализации состояния пациентам необходимо наладить свой рацион.

— Нужно есть достаточно Омега-3 и мало Омгеа-6, включить в меню полезные фитонутриенты, которые снизят уровень жира, например, куркумин, виноград, но в небольших количествах, и зеленый чай. Полезен черный тмин, листья одуванчика, брюссельская и белокочанная капуста, руккола, оливковое масло и промысловый лосось. Кроме этого, важно есть квашеную капусту, соленые помидоры, кефир, чеснок и лук, а также пить кофе, но не более одной чашки в первой половине дня, — рассказал врач в новом выпуске на своем YouTube-канале.

Также физические упражнения, витамин D, витамины А и E позитивно сказываются на уровне жира, сокращая его.

Стоит знать и врагов главного фильтра организма. Особенна вредна для печени фруктоза. Это такой тип сахара, с которым не могут работать все клетки организма, а работают только клетки печени. Если ее перегружать, печень начинает зарастать жиром.

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