Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+24° в 
USD 55.09EUR 57.18
Войти в почту
18 минут назад

Сосудистый хирург объяснил, как быстро распознать инфаркт

Вечерняя Москва

Врач-кардиолог, сосудистый хирург Алексей Утин рассказал о главных симптомах инфаркта миокарда.

Хирург объяснил, как быстро распознать инфаркт
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Основная причина болей в груди связана с проблемами мышечно-связочного аппарата. Только шесть процентов обращений за помощью в скорую действительно связаны с проблемами с сердцем.

"Сердечная боль чаще возникает у мужчины в возрасте старше 40 лет, курящего, со стрессовой работой, высоким холестерином и гипертонией. Кроме того, играет роль наследственность: если у близких были инфаркты и инсульты и у человека появились характерные симптомы, лучше обратиться к врачу. Главные причины болей — стенокардия и инфаркт миокарда. Чаще всего они связаны с атеросклерозом",

— объяснил врач в новом выпуске на своем YouTube-канале.

По словам кардиолога, чаще всего болит за грудиной: боль сжимающая, давящая, интенсивная, может распространяться влево и вправо, отдавать в зубы, в руки и шею, верхнюю часть живота. Боль сопровождается слабостью, повышенной потливостью, тревогой, тошнотой. При этом до приступа никаких жалоб человек может не высказывать.

"Если вы заподозрили инфаркт, немедленно вызывайте скорую помощь. С каждой минутой промедления гибнет часть сердечной мышцы",

— сказал доктор.

До приезда скорой помощи человеку нужно измерить давление, дать таблетку аспирина, обеспечить доступ воздуха и усадить с согнутыми коленями.

Кардиолог Юрий Серебрянский рассказал о том, как физические нагрузки могут навредить здоровью человека. Умеренная активность необходима для организма, однако перегрузки могут спровоцировать возникновение болезней сердца.

Болезни и лекарства,Юрий Серебрянский,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители