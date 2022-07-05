Хирург объяснил, как быстро распознать инфаркт

"Сердечная боль чаще возникает у мужчины в возрасте старше 40 лет, курящего, со стрессовой работой, высоким холестерином и гипертонией. Кроме того, играет роль наследственность: если у близких были инфаркты и инсульты и у человека появились характерные симптомы, лучше обратиться к врачу. Главные причины болей — стенокардия и инфаркт миокарда. Чаще всего они связаны с атеросклерозом",