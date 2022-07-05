Терапевт перечислил способные обостриться в жару заболевания

«Прежде всего обостряются сердечно-сосудистые заболевания, например ишемическая болезнь сердца, гипертония и сердечная недостаточность. Такой температурный режим в разы усугубляет нагрузку на сердце... Я советую людям с данными заболеваниями строго соблюдать водный режим и принимать все необходимые лекарства», — сказал Хухрев в интервью «Вечерней Москве».