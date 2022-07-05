Эндокринолог рассказала об опасности обильного потоотделения

Усиленное потоотделение может быть признаком нарушений деятельности эндокринной системы, сообщила эндокринолог Зухра Павлова.
"Если обильное потоотделение сопровождается сильным запахом, то это может быть симптомом дисбаланса гормона дигидротестостерона. Кому-то это кажется признаком маскулинности, а для эндокринолога или уролога – это повод посмотреть, все ли хорошо с железами, которые максимально подвержены воздействию дигидротестостерона, с той же предстательной железой",
– написала она в своем телеграм-канале.
Эксперт пояснила, что повышенное потоотделение является обычной физиологической реакцией организма во время жаркой погоды и физических нагрузках, при этом в нормальных условиях такая реакция у женщин может говорить о нарушении выработки полового гормона эстрадиола.
По словам Павловой, поводом обращения к эндокринологу может стать и возникновение сильного запаха пота у мужчина сразу после принятия душа. Признаками гормонального сбоя также может быть выпадение волос, сальность кожи и угревая сыпь.
"Если не принять вовремя меры, это чревато разрастанием тканей предстательной железы",
– предупредила специалист.
Ранее терапевт Оксана Хамицева сообщила, что головная боль после еды может свидетельствовать о сахарном диабете и других нарушениях функции поджелудочной железы, а также об аллергии или реакции на токсические вещества.
В случае аллергии причиной головной боли может стать состав еды. Кроме того, данный симптом может свидетельствовать о повышении в крови токсичных веществ, которые связаны с пищевыми добавками, продолжила врач.
Она предупредила, что частый прием обезболивающих препаратов от головной боли может привести к НПВП-ассоциированным заболеванием желудка, в числе которых гастрит, эрозии, язвы и рефлюкс.