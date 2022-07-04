Как избежать обострения гастрита

Во-первых, проводить эрадикацию инфекции H.pyiory. Если не лечить, то может быть не только обострение, но и образовываться эрозии, язвы, метаплазия и атрофия слизистой желудка, что в свою очередь ведёт к В12 дефицитной анемии и даже к дисплазии.

Зная как передается хеликобактер, можно уже принимать меры безопасности:



- следить за личной гигиеной;

- соблюдать технику приготовления пищи;

-исключить мимолётные половые контакты;

-не злоупотреблять спиртным и курением, так как ослабленный организм более восприимчивый к инфицированию.



Во-вторых, не принимать без назначения врача казалось безобидные обезбаливающие или другие препараты, такие как НПВП, аспирин которые могут вызывать эрозии, язвы ЖКТ.



В третьих, следить за диетой. Питаться регулярно, уделяя достаточное количество времени пережевыванию. Диета должна быть сбалансированной, содержать необходимое количество микронутриентов и витаминов, многие из которых необходимы для регенерации слизистой желудка.



Исключить продукты, раздражающие слизистую желудка: алкоголь, сладкую газированную воду, кофейные напитки и, конечно, фаст-фуд, популярные закуски, такие как чипсы, например. Не принесут пользы и, казлось бы, полезные продукты, содержащие грубую клетчатку, среди которых сырые капуста, морковь. Не употребляйте острые и пряные блюда, а также соленья и маринады. Кроме того, надо контролировать температуру, пищи, она не должна быть излишне горячей или холодной. Более тщательно пережевывать пищу.



В четвёртых, откажитесь от курения, учитывайте то, что никотин и повреждает слизистую и замедляет процессы ее регенерации, особенно в случае курения натощак.



В пятых, избегать излишнего стресса, который способствует выбросу адреналина. Этот гормон сужает сосуды, ухудшает кровоснабжение ЖКТ, питание клеток слизистой. В конечном счете, это приводит к атрофии и гибели, воспалению, проявляющемуся в виде гастрита.



Слюняева Наталья Валерьевна Врач-гастроэнтеролог Клинико-диагностического центра «Мединцентра» (филиал ГлавУпДК при МИД России)