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49 минут назад

Как избежать обострения гастрита

Анна Шутова
Слюняева Наталья Валерьевнаэксперт

Гастрит – воспаление слизистой оболочки желудка, которое может проходить в острой и хронической формах. Спросили врача-гастроэнтеролога Наталью Слюняеву, почему оно возникает и как его предотвратить.

Как избежать обострения гастрита
Фото: UnsplashUnsplash

Причины гастрита

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По словам медика, заболевание может появляться по следующим причинам:

Острая форма:

  • Helicobacter pylory (первичная инфекция);
  • Аспирин, НПВП;
  • Алкоголь;
  • Сильный физиологический стресс (например, ожоги, полиорганная недостаточность, травма центральной нервной системы):
  • Желчный рефлюкс;
  • Вирусные инфекции (например, вирус простого герпеса при ВИЧ).

Хроническая форма:

  • Аутоиммунный гастрит (с развитием пернициозной анемии);
  • инфекция Helicobacter pylori.

Специфические хронические гастриты – бывают редко.

Как избежать обострения?

Во-первых, проводить эрадикацию инфекции H.pyiory. Если не лечить, то может быть не только обострение, но и образовываться эрозии, язвы, метаплазия и атрофия слизистой желудка, что в свою очередь ведёт к В12 дефицитной анемии и даже к дисплазии.
Зная как передается хеликобактер, можно уже принимать меры безопасности:

- следить за личной гигиеной;
- соблюдать технику приготовления пищи;
-исключить мимолётные половые контакты;
-не злоупотреблять спиртным и курением, так как ослабленный организм более восприимчивый к инфицированию.

Во-вторых, не принимать без назначения врача казалось безобидные обезбаливающие или другие препараты, такие как НПВП, аспирин которые могут вызывать эрозии, язвы ЖКТ.

В третьих, следить за диетой. Питаться регулярно, уделяя достаточное количество времени пережевыванию. Диета должна быть сбалансированной, содержать необходимое количество микронутриентов и витаминов, многие из которых необходимы для регенерации слизистой желудка.

Исключить продукты, раздражающие слизистую желудка: алкоголь, сладкую газированную воду, кофейные напитки и, конечно, фаст-фуд, популярные закуски, такие как чипсы, например. Не принесут пользы и, казлось бы, полезные продукты, содержащие грубую клетчатку, среди которых сырые капуста, морковь. Не употребляйте острые и пряные блюда, а также соленья и маринады. Кроме того, надо контролировать температуру, пищи, она не должна быть излишне горячей или холодной. Более тщательно пережевывать пищу.

В четвёртых, откажитесь от курения, учитывайте то, что никотин и повреждает слизистую и замедляет процессы ее регенерации, особенно в случае курения натощак.

В пятых, избегать излишнего стресса, который способствует выбросу адреналина. Этот гормон сужает сосуды, ухудшает кровоснабжение ЖКТ, питание клеток слизистой. В конечном счете, это приводит к атрофии и гибели, воспалению, проявляющемуся в виде гастрита.
Слюняева Наталья Валерьевна
Слюняева Наталья ВалерьевнаВрач-гастроэнтеролог Клинико-диагностического центра «Мединцентра» (филиал ГлавУпДК при МИД России)

Обострение в основном имеет сезонное течение, поэтому необходимо курсами проходить лечение минеральными водами и строить свой рацион на диетических принципах – выбирать нежирные рыбу и мясо, жидкие каши и супы, отварные и тушеные овощи, а также те фрукты и овощи, которые содержат меньшее количество клетчатки.

Риск обострения гастрита увеличивается с возрастом у пожилых людей, поскольку у них тоньше слизистая желудка, сниженное кровообращение и замедленные обменные процессы.

Опасные симптомы

Стоит немедленно обратиться к лечащему врачу если вы испытываете рвотный позыв после приёма пищи или воды, а также в тех случаях, когда рвотные массы содержат кровь, имеют желтый или зелёный цвет; стул чёрного цвета или с кровью.

Среди других грозных симптомов – высокая температура, сопровождаемая болью в животе, потливостью, одышкой и учащённым сердцебиением, обмороком.

Я настоятельно не рекомендую доводить развитие гастрита до крайних стадий, а строго придерживаться рекомендаций врача, тогда воспаление слизистой оболочки желудка удастся не допустить.
Слюняева Наталья Валерьевна
Слюняева Наталья ВалерьевнаВрач-гастроэнтеролог Клинико-диагностического центра «Мединцентра» (филиал ГлавУпДК при МИД России)
Болезни и лекарства,МИД России,
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