Названы признаки опасного носового кровотечения

Признаки опасного носового кровотечения назвали в программе «О самом главном» на телеканале «Россия 1» с телеведущим и врачом Александром Мясниковым. Рекомендациями поделился отоларинголог Андрей Старосветский.

Фото: Мослента Мослента

Если началось носовое кровотечение, необходимо присесть и опустить голову вперед, рассказал доктор. Затем надо зажать нос на 5-10 минут и приложить к нему холод. Если кровь не останавливается, необходимо вставить в ноздри тампоны с перекисью водорода или сосудосуживающими каплями.