Названы признаки опасного носового кровотечения

Признаки опасного носового кровотечения назвали в программе «О самом главном» на телеканале «Россия 1» с телеведущим и врачом Александром Мясниковым. Рекомендациями поделился отоларинголог Андрей Старосветский.
Если началось носовое кровотечение, необходимо присесть и опустить голову вперед, рассказал доктор. Затем надо зажать нос на 5-10 минут и приложить к нему холод. Если кровь не останавливается, необходимо вставить в ноздри тампоны с перекисью водорода или сосудосуживающими каплями.
Вызывать врача необходимо, когда кровь не останавливается более 20 минут, ее потеря составляет более 200 миллилитров или кровотечение идет из двух ноздрей. За медицинской помощью также нужно обратиться, если кровотечение одновременно идет из носа, глаз или ушей. Потенциально опасной считается ситуация, когда на теле в период частых носовых кровотечений появляются синяки или сыпь.