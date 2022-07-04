Дети редко болеют раком, а вот у взрослых опухоли бывают в разных органах, а наиболее часто в молочной железе, предстательной железе, легких, желудке, толстой кишке. Как выявить рак на ранней стадии, рассказал «ФедералПресс» заведующий кафедрой Биохимии РУДН Вадим Покровский.
«Чтобы это на ранних стадиях выявить, существуют достаточно простые тесты, позволяющие это определить. Еще есть программы диспансеризации, которые были придуманы еще в Советском союзе – тогда еще не было современных методов диагностики»,
– сказал биохимик.
По словам Покровского, женщинам после 35 лет нужно проходить обследование молочной железы ежегодно, а мужчинам нужно обследоваться на рак легкого и рак толстой кишки.
«Отклонения в здоровье можно выявить, если добросовестно проходить ежегодную диспансеризацию – не для галочки»,
– добавил специалист.