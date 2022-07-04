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1 час назад

Как выявить рак на ранней стадии

РИА "ФедералПресс"

Дети редко болеют раком, а вот у взрослых опухоли бывают в разных органах, а наиболее часто в молочной железе, предстательной железе, легких, желудке, толстой кишке. Как выявить рак на ранней стадии, рассказал «ФедералПресс» заведующий кафедрой Биохимии РУДН Вадим Покровский.

Как выявить рак на ранней стадии
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«Чтобы это на ранних стадиях выявить, существуют достаточно простые тесты, позволяющие это определить. Еще есть программы диспансеризации, которые были придуманы еще в Советском союзе – тогда еще не было современных методов диагностики»,

– сказал биохимик.

По словам Покровского, женщинам после 35 лет нужно проходить обследование молочной железы ежегодно, а мужчинам нужно обследоваться на рак легкого и рак толстой кишки.

«Отклонения в здоровье можно выявить, если добросовестно проходить ежегодную диспансеризацию – не для галочки»,

– добавил специалист.

Болезни и лекарства,
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