Проблемы со здоровьем можно определить по губам

По цвету и состоянию губ можно разглядеть те или иные проблемы со здоровьем.

Как рассказала врач-иммунолог Светлана Булыгина, губы человека – это как открытая книга, которую легко прочитать и понять.Например, сероватый или бледный оттенок губ – это сигнал на анмеию и нехватку меди в организме, которую помогут восполнить железосодержащие продукты (морепродукты, красное мясо и печень).

Посиневшие губы могут указывать не только на то, что человек сильно замерз, но и на шок, сильный испуг или даже отравление цианидами.Потемневшие и сухие губ часто встречаются у заядлых курильщиков и при дефицита витамина D.Потрескавшиеся губы являются следствием нехватки цинка, или избытка витамина A, истощающего витамин D.