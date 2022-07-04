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1 час назад

Проблемы со здоровьем можно определить по губам

Inc-News

По цвету и состоянию губ можно разглядеть те или иные проблемы со здоровьем.

Проблемы со здоровьем можно определить по губам
Фото: Inc-NewsInc-News

Как рассказала врач-иммунолог Светлана Булыгина, губы человека – это как открытая книга, которую легко прочитать и понять.Например, сероватый или бледный оттенок губ – это сигнал на анмеию и нехватку меди в организме, которую помогут восполнить железосодержащие продукты (морепродукты, красное мясо и печень).

Посиневшие губы могут указывать не только на то, что человек сильно замерз, но и на шок, сильный испуг или даже отравление цианидами.Потемневшие и сухие губ часто встречаются у заядлых курильщиков и при дефицита витамина D.Потрескавшиеся губы являются следствием нехватки цинка, или избытка витамина A, истощающего витамин D.

Микроскопические трещинки в уголках рта – это явный сигнал о дефиците витамина B2, которым богаты такие продукты, сыр, яйца и листовая зелень.

Болезни и лекарства,
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