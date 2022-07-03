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1 час назад

Вирусолог перечислил способные поразить человека через деньги инфекции

Lenta.ru

Руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ, вирусолог, кандидат медицинских наук Павел Волчков перечислил инфекции, которые могут поразить человека при использовании бумажных денег или монет. В разговоре с URA.RU он сообщил, что через них люди могут заразиться кишечной палочкой, сальмонеллой или стафилококком.

Перечислены способные поразить человека через деньги инфекции
Фото: Lenta.ruLenta.ru

«Опасность зависит от того, побывали ли в руках инфицированного эти монеты, деньги. Не все инфекции могут распространяться таким образом. Долго живут и достаточно хорошо могут передавать различные бактериальные инфекции. Все остальные, например, вирусные, в существенно меньшей степени»,

— объяснил специалист.

По его словам, в современном мире бактериальные инфекции практически не угрожают человечеству, так как против них есть прогрессивные антибиотики. Чтобы обезопасить себя от заражения через деньги, вирусолог порекомендовал периодически мыть руки, особенно перед едой.

«И вообще человек постоянно неосознанно трет свои глаза, касается лица, рта, поэтому все то, к чему прикасаются руки, с большой вероятностью ему попадет в рот»,

— заключил Волчков.

Болезни и лекарства,Павел Волчков,
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