Перечислены способные поразить человека через деньги инфекции

Руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ, вирусолог, кандидат медицинских наук Павел Волчков перечислил инфекции, которые могут поразить человека при использовании бумажных денег или монет. В разговоре с URA.RU он сообщил , что через них люди могут заразиться кишечной палочкой, сальмонеллой или стафилококком.

«Опасность зависит от того, побывали ли в руках инфицированного эти монеты, деньги. Не все инфекции могут распространяться таким образом. Долго живут и достаточно хорошо могут передавать различные бактериальные инфекции. Все остальные, например, вирусные, в существенно меньшей степени»,

По его словам, в современном мире бактериальные инфекции практически не угрожают человечеству, так как против них есть прогрессивные антибиотики. Чтобы обезопасить себя от заражения через деньги, вирусолог порекомендовал периодически мыть руки, особенно перед едой.