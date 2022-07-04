«Букет» болезней, которые можно подхватить при купании

Так, если в теплые дни искупаться в водоемах, загрязненных скотом или дикими животными, можно подхватить такие серьезные инфекции, как вирусный гепатит, холера, брюшной тиф, а также заразиться другими бактериальными, паразитарными и грибковыми заболеваниями.

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Эксперт подчеркнул, что, к примеру, лептоспироз может нарушить работу печени и почек. Болезнь вызывает покраснение глаз, жар и развитие желтухи. Чтобы не пришлось потом долго лечиться, Покровский посоветовал обращать внимание на таблички у водоемов, сообщающие о загрязнении воды.