«Букет» болезней, которые можно подхватить при купании

Так, если в теплые дни искупаться в водоемах, загрязненных скотом или дикими животными, можно подхватить такие серьезные инфекции, как вирусный гепатит, холера, брюшной тиф, а также заразиться другими бактериальными, паразитарными и грибковыми заболеваниями.
Эксперт подчеркнул, что, к примеру, лептоспироз может нарушить работу печени и почек. Болезнь вызывает покраснение глаз, жар и развитие желтухи. Чтобы не пришлось потом долго лечиться, Покровский посоветовал обращать внимание на таблички у водоемов, сообщающие о загрязнении воды.
Лучше всего выбирать для купания проточные водоемы (реки), учитывать, нет ли поблизости выпасов скота, сбросов каких-то вредных веществ или нечистот выше по течению. Это поможет сохранить здоровье.