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1 час назад

В Роспотребнадзоре назвали «букет» болезней, которые можно подхватить при купании

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Так, если в теплые дни искупаться в водоемах, загрязненных скотом или дикими животными, можно подхватить такие серьезные инфекции, как вирусный гепатит, холера, брюшной тиф, а также заразиться другими бактериальными, паразитарными и грибковыми заболеваниями.

«Букет» болезней, которые можно подхватить при купании
Фото: PixabayPixabay

Эксперт подчеркнул, что, к примеру, лептоспироз может нарушить работу печени и почек. Болезнь вызывает покраснение глаз, жар и развитие желтухи. Чтобы не пришлось потом долго лечиться, Покровский посоветовал обращать внимание на таблички у водоемов, сообщающие о загрязнении воды.

Лучше всего выбирать для купания проточные водоемы (реки), учитывать, нет ли поблизости выпасов скота, сбросов каких-то вредных веществ или нечистот выше по течению. Это поможет сохранить здоровье.

Болезни и лекарства,Роспотребнадзор,
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