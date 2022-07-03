Юрист рассказал, как бесплатно лечить зубы в частной клинике

Полис обязательного медицинского страхования (ОМС) дает право на получение бесплатной медпомощи в ряде частных медицинских организаций, в том числе в стоматологических клиниках, рассказала агентству «Прайм» адвокат Евгения Рыжкова.
По ее словам, в частной стоматологии пациенты могут получить бесплатную медицинскую помощь только при наличии направления от лечащего врача. Также на оказание платных услуг по ОМС действуют тарифные ограничения, то есть пациент получает такие же услуги, какие ему могли бы оказывать в государственном или муниципальном учреждении. Но частная клиника дает возможность выбора, какие процедуры делать по полюсу, а какие платно, отметила Рыжкова.
Юрист также рассказала, что неотложную медпомощь частная стоматологическая клиника обязана проводить бесплатно.
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