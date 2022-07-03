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2 часа назад

Юрист рассказал, как бесплатно лечить зубы в частной клинике

Мир24

Полис обязательного медицинского страхования (ОМС) дает право на получение бесплатной медпомощи в ряде частных медицинских организаций, в том числе в стоматологических клиниках, рассказала агентству «Прайм» адвокат Евгения Рыжкова.

Юрист рассказал, как бесплатно лечить зубы в частной клинике
Фото: мир24мир24

По ее словам, в частной стоматологии пациенты могут получить бесплатную медицинскую помощь только при наличии направления от лечащего врача. Также на оказание платных услуг по ОМС действуют тарифные ограничения, то есть пациент получает такие же услуги, какие ему могли бы оказывать в государственном или муниципальном учреждении. Но частная клиника дает возможность выбора, какие процедуры делать по полюсу, а какие платно, отметила Рыжкова.

Юрист также рассказала, что неотложную медпомощь частная стоматологическая клиника обязана проводить бесплатно.

Ранее «МИР 24» сообщал, как остановить развитие кариеса. Главным правилом является воспитание правильных пищевых привычек.

Болезни и лекарства,
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