Раскрыт новый способ предотвратить болезнь Альцгеймера

Ученые обнаружили, что вакцины против гриппа снижают риск болезни Альцгеймера

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Ученые Центра здравоохранения в Хьюстоне при Техасском университете выяснили, что у людей, получивших хотя бы одну вакцину против гриппа, вероятность развития болезни Альцгеймера в течение четырех лет после прививки значительно снижается по сравнению с непривитыми сверстниками. Кроме того, риск развития нейродегенеративного заболевания оказался самым низким среди тех, кто прививался каждый год. Результаты исследования опубликованы в Journal of Alzheimer's Disease.

Видео дня

В исследовании Техасского университета приняли участие почти два миллиона человек

Исследователи проанализировали 935 887 пар вакцинированных и невакцинированных пациентов против гриппа. Данные охватывали период с 1 сентября 2009 года по 31 августа 2019-го. Пациенты не страдали деменцией в течение шестилетнего ретроспективного периода и имели возраст больше 65 лет к началу наблюдения (средний возраст достигал 73,7 года). 56,9 процента выборки составляли женщины, а средний период наблюдения за пациентами достигал 46 месяцев. Во время наблюдения у 5,1 процента (47 889) вакцинированных против гриппа и у 8,5 процента ( 79 630) невакцинированных пациентов развилась болезнь Альцгеймера.

Одна вакцина снижает риск болезни Альцгеймера на 40 процентов

Ученые обнаружили, что у пожилых людей без деменции, мягких когнитивных нарушений или энцефалопатии, получивших хотя бы одну противогриппозную вакцину, вероятность развития болезни Альцгеймера в течение четырех лет была на 40 процентов ниже, чем у их невакцинированных сверстников. Эффект вакцинации может быть вторичным, то есть защита от болезни Альцгеймера обеспечивается за счет защиты нервных тканей от инфекции. Известно, что неврологические повреждения при гриппе могут наблюдаться даже в отсутствие прямого проникновения вируса в центральную нервную систему (ЦНС) и явного воспаления. Осложнения особенно опасны у пациентов в возрасте 65 лет и старше, которые подвержены значительно более высокому риску тяжелых инфекций.

Грипп может повреждать нервные ткани головного мозга

Связь между инфекцией гриппа и риском болезни Альцгеймера подтверждается исследованиями на мышах, демонстрирующими, что периферическое инфицирование грызунов дикого типа штаммами гриппа, действие которых специфически не направлено на нервную систему, вызывает чрезмерную активацию микроглии (иммунных клеток ЦНС) и способствует последующему изменению морфологии нейронов, особенно в гиппокампе, которое сохраняется даже после инфекции. Другим специфическим для гриппа механизмом, потенциально лежащим в основе влияния вакцинации против гриппа на риск деменции, является сходство эпитопов (фрагментов, распознающихся иммунной системой) между белками гриппа и бета-амилоидами — патогенными белками, накапливающимися при болезни.

Вакцины могут защищать мозг, активируя иммунную систему

Другие исследования показывают, что на риск и прогрессирование болезни Альцгеймера может влиять активность иммунной системы. Так, различные микроорганизмы и инфекционные заболевания повышают риск и ускоряют снижение когнитивных функций, особенно среди пожилых людей, в том числе гриппозные респираторные инфекции, пневмонию, герпесные инфекции, хронический пародонтит, инфекции мочевыводящих путей, желудочно-кишечные инфекции, сепсис и даже COVID-19. Таким образом, предотвращение инфекций, включая вакцинацию, считается одним из надежных способов профилактики деменции. Например, выявлено снижение риска благодаря вакцинам против столбняка, дифтерии, коклюша, полиомиелита, туберкулеза, опоясывающего лишая и гриппа.

Ученые доказали, что вакцины способны усиливать очищение мозга от патогенных белков

Долгосрочные, неспецифические для гриппа изменения врожденной иммунной системы представляют собой еще один класс механизмов, потенциально лежащих в основе очевидного влияния вакцинации против гриппа на риск развития болезни Альцгеймера. Некоторые вакцины, в том числе вакцина против гриппа, связаны с неспецифическими защитными эффектами за счет длительного перепрограммирования врожденных иммунных клеток, что носит название «обученный иммунитет». В результате повышается активность микроглии, которая может эффективно очищать нервные ткани от скопления патогенных белков бета-амилоидов. В пользу этого механизма свидетельствует то, что вакцины против туберкулеза снижают риск болезни Альцгеймера даже в тех странах, где заболеваемость туберкулезом низкая.

Болезнь Альцгеймера до сих пор относится к неизлечимым заболеваниям

Болезнь Альцгеймера, или сенильная деменция, является неизлечимым заболеванием центральной нервной системы, которое характеризуется прогрессирующей нейродегенерацией, то есть гибелью нервных клеток. У пациентов, чаще всего пожилого возраста (более 65 лет), наблюдаются серьезные нарушения когнитивных функций, включая память, мышление и поведение. Постепенно нарушаются жизненно важные функции организма и наступает смерть. По оценкам, только в США заболеваемость достигает шести миллионов человек, а число больных по всему миру растет из-за общего старения населения. До сих пор точная причина заболевания неизвестна, хотя ее связывают с накоплением бляшек бета-амилоидов, вызывающих гибель нейронов.

За последние годы ученые серьезно продвинулись в вопросах профилактики деменции