Врач предупредил о смертельной опасности для дачников

«Если человек находится в городе, ему будет достаточно употреблять 3-3,5 литра воды на жаре. А если он работает на даче, ему может понадобится восемь литров. Но если он будет пить слишком много воды, у него с потом уйдет слишком много калия и магния. Сердечко остановится и человек на даче умрет»,