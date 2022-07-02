Как спастись от болезни Лайма

Говоря о них, мы обычно вспоминаем о клещевом энцефалите. Но болезнью №1, передаваемой этими кровососами, теперь стала другая инфекция — боррелиоз, или болезнь Лайма.

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У нее ласковое название, но очень жесткое течение — поражаются нервная и сердечно-сосудистая системы, печень, суставы, кожа, глаза (см. «Наша справка»). Если болезнь не остановить в самом начале, человек нередко становится инвалидом. И вот этот недуг является самым частым природно-очаговым заболеванием в России. А московский регион — один из лидеров по болезни Лайма в стране. Мы всегда думали, что клещи — это где-то далеко, в тайге, а они оказались совсем рядом. В некоторых районах Подмосковья носителями боррелий являются около трети клещей.

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КЛЕЩЕВАЯ ЛОТЕРЕЯ

Боррелий переносят так называемые иксодовые клещи. Они играют роль троянского коня, начиненного этими микроорганизмами, вызывающими болезнь Лайма. Нередко в одном клеще может сосуществовать сразу несколько патогенных микроорганизмов. Кроме боррелий это могут быть вирус энцефалита (к счастью, в Московской области его почти нет), а также эрлихии, анаплазмы, риккетсии и некоторые другие микробы. Болезни последних еще плохо изучены, но обычно они протекают легче энцефалита и боррелиоза.

Иксодовых клещей мы получили как бы в нагрузку к нашему богатству - к лесам. Именно в их тени и кроются зловещие клещи. Зона их обитания в России больше, чем где-либо еще. Широкой лесной полосой она тянется от Прибалтики и Калининграда до Дальнего Востока через всю страну, распространяясь на Белоруссию, Украину и Молдову.

ТАЙНОЕ НЕ ВСЕГДА СТАНОВИТСЯ ЯВНЫМ

Опасность Лайм-боррелиоза заключается в том, что его часто не диагностируют: многие доктора пропускают эту болезнь, поскольку плохо о ней осведомлены. Таких пациентов нередко лечат врачи разных специальностей — ревматологи, невропатологи, дерматологи или кардиологи: болезнь Лайма маскируется под многие хронические недуги. При этом медики редко используют антибиотики, поскольку не думают об инфекционной природе болезни. В результате боррелии продолжают разрушать организм, а когда процесс заходит слишком далеко, лечение оказывается уже малоэффективным. Поэтому важно распознать болезнь в самом начале, чтобы остановить размножение боррелий с помощью антибиотиков. Как это сделать?

ЗНАНИЕ — СИЛА

Главным и практически единственным специфическим признаком болезни Лайма является кольцевидная мигрирующая эритема. Это название мало что скажет непосвященному человеку, но оно весьма точно описывает суть проблемы. Эритема — это покраснение и отек кожи, кольцевидная — форма эритемы (с некоторой натяжкой ее можно сравнить с бубликом), а определение «мигрирующая» говорит о том, что эритема распространяется по коже, как круги на воде. Обычно диаметр эритемы бывает не менее 10 сантиметров, но иногда она становится гигантской, занимая 30-40% поверхности тела.

Если эти признаки возникли через 1-3 недели после укуса клеща, то стоит подумать о болезни Лайма и сразу посетить врача. Раннее назначение некоторых антибиотиков останавливает болезнь. Но бывают и варианты.

Например, такая эритема возникла после похода в лес или просто на природу, но клещ вас не кусал. В таких случаях лучше подстраховаться и срочно обратиться к врачу, чтобы исключить заражение боррелиями. Ведь вы могли не заметить укуса.

Другая ситуация — когда укус есть, а эритемы нет. Так бывает у 20-50% людей, зараженных боррелиями: у них не возникает эритемы, и поставить диагноз им весьма сложно. Как быть? Самое верное, обнаружив на себе кровососа, просто сдать его на анализ, чтобы проверить, не заражен ли он. Не жалейте денег на такое обследование, оно окупается здоровьем.