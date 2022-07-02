Врач перечислил 3 смертельно опасные ошибки при гипертонии

Александр Мясников, специалист общей практики, главный врач ГКБ имени Жадкевича и телеведущий, в эфире программы «О самом главном», трансляция которой ведется на канале «Россия 1», рассказал о том, что при отказе от медицинских препаратов, которые были прописаны доктором для лечения гипертонии, пациент рискует получить гипертонический криз или инсульт.

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Не менее опасным для людей, страдающих от повышенного артериального давления, является злоупотребление солью и сахаром. По словам специалиста, при ограничении этих продуктов АД может прийти в норму без приема лекарств.

«Норма потребления поваренной соли — пять граммов. Мы в России потребляем 12 граммов, а гипертоникам и лицам за 50 надо употреблять максимум три грамма»,

— Александр Мясников, специалист общей практики, главный врач ГКБ имени Жадкевича и телеведущий.