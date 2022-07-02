Врач перечислил 3 смертельно опасные ошибки при гипертонии

Александр Мясников, специалист общей практики, главный врач ГКБ имени Жадкевича и телеведущий, в эфире программы «О самом главном», трансляция которой ведется на канале «Россия 1», рассказал о том, что при отказе от медицинских препаратов, которые были прописаны доктором для лечения гипертонии, пациент рискует получить гипертонический криз или инсульт.
Не менее опасным для людей, страдающих от повышенного артериального давления, является злоупотребление солью и сахаром. По словам специалиста, при ограничении этих продуктов АД может прийти в норму без приема лекарств.
«Норма потребления поваренной соли — пять граммов. Мы в России потребляем 12 граммов, а гипертоникам и лицам за 50 надо употреблять максимум три грамма»,
— Александр Мясников, специалист общей практики, главный врач ГКБ имени Жадкевича и телеведущий.
По словам эксперта, людям с гипертонией не следует заниматься самолечением с помощью трав. Мясников отметил, что одновременный прием медикаментов и растительных средств может привести к острому токсическому поражению печени. При этом врач уточнил, что при гипертонии полезен иван-чай, а женьшень и солодка противопоказаны.