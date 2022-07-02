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5 минут назад

Доктор Александр Мясников перечислил три смертельно опасные ошибки людей с гипертонией

Моя Москва.онлайн

Александр Мясников, специалист общей практики, главный врач ГКБ имени Жадкевича и телеведущий, в эфире программы «О самом главном», трансляция которой ведется на канале «Россия 1», рассказал о том, что при отказе от медицинских препаратов, которые были прописаны доктором для лечения гипертонии, пациент рискует получить гипертонический криз или инсульт.

Врач перечислил 3 смертельно опасные ошибки при гипертонии
Фото: unsplash.comunsplash.com

Не менее опасным для людей, страдающих от повышенного артериального давления, является злоупотребление солью и сахаром. По словам специалиста, при ограничении этих продуктов АД может прийти в норму без приема лекарств.

«Норма потребления поваренной соли — пять граммов. Мы в России потребляем 12 граммов, а гипертоникам и лицам за 50 надо употреблять максимум три грамма»,

— Александр Мясников, специалист общей практики, главный врач ГКБ имени Жадкевича и телеведущий.

По словам эксперта, людям с гипертонией не следует заниматься самолечением с помощью трав. Мясников отметил, что одновременный прием медикаментов и растительных средств может привести к острому токсическому поражению печени. При этом врач уточнил, что при гипертонии полезен иван-чай, а женьшень и солодка противопоказаны.

Болезни и лекарства,Александр Мясников,
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