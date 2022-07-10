Как снизить холестерин и риск болезней сердца с помощью одного средства

Высокий уровень холестерина значительно увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Снизить холестерин помогут некоторые средства. Подробнее об этом читайте в материале "Рамблера".

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По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC), сердечно-сосудистые заболевания и инсульты являются основной причиной смерти во всем мире.

Иногда высокий уровень холестерина не вызывает никаких симптомов, пока он не приведет к образованию жировых бляшек в артериях и у человека не разовьется тяжелое заболевание сердца.

Однако снизить уровень холестерина можно с помощью одного витамина. Так, ниацин — это витамин группы В, который можно использовать для естественного снижения уровня холестерина.

Было доказано, что при приеме в дозах, предписанных врачом, ниацин улучшает уровень «хорошего» холестерина ЛПВП. Он делает это, блокируя фермент, ответственный за выработку холестерина в печени.

Авторы раннего исследования, опубликованного в JAMA, объяснили, что "влияние ниацина на триглицериды является одним из самых эффективных".

Эксперты рекомендуют начинать принимать витамин с низкой дозы, а затем увеличивать ее с течением времени. Важно также принимать добавку после еды и не пропускать приемы.

Также рекомендуется не принимать ниацин с напитками, которые могут раздражать желудок, такими как алкоголь, апельсиновый сок или горячие напитки.

Поскольку необходимы очень высокие дозы ниацина, до 2000 мг в день, добавку следует использовать только под наблюдением врача.

Естественными источниками витамина считаются красное мясо, птицу, рыбу, коричневый рис, орехи, семена, бобовые и бананы.

Однако, есть и другие способы снизить уровень холестерина: