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45 минут назад

Какие болезни передаются через слюну

Мира Маркина
Елисеев Максим Викторовичэксперт,Прокофьев Денис Александровичэксперт

Целоваться, давать попить из своей бутылки, - все это привычные для людей действия, но мало кто задумывается о рисках. Спросили врачей, какие заболевания передаются через слюну.

Какие болезни передаются через слюну
Фото: pxhere.compxhere.com

По словам врача Максима Елисеева, самое актуальное сейчас - это по-прежнему коронавирус. Люди не перестали им болеть. COVID-19 передается воздушно-капельным путем или через частицы слюны, которые попадают на слизистые здорового человека. Также можно приобрести герпес.

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Ротовая полость - очень благоприятная среда обитания для инфекций. При поцелуе есть риск заразиться возбудителем гастрита или язвы. Кариесом через слюну заразиться можно чисто гипотетически, так как одна из бактерии, которая вызывает кариес, и в слюне эти бактерии, действительно, живут. Еще важно, что передается вирус Эпштейна-Барр. Это заболевание проявляется лихорадкой, мышечной слабостью, увеличением лимфатических узлов. У него даже есть прозвище - болезнь поцелуев.
Елисеев Максим Викторович
Елисеев Максим Викторовичзаведующий хирургическим отделением ЧУЗ КБ РЖД-МЕДИЦИНА г. Воронеж

Как отметил врач общей практики Денис Прокофьев, через ротовую полость может передаваться любое заболевание: от бактерий, которые могут приводить к язвам ЖКТ, до ВИЧ-инфекций.

В принципе наша ротовая полость хорошо защищена. В ней есть много защитных механизмов, которые препятствуют появлению бактериальных фонов. Но в случае повреждения слизистой: наличия кариеса, воспаления десен, микротравм, - все это способствует открытию пути для инфекции. Самыми распространенными вирусами, передающимися через ротовую полость, могут быть ОРВИ, герпес. А если у обоих партнеров есть повреждение ротовой полости, они подвергаются риску заражения ВИЧ-инфекцией. Дело в том, что многие инфекции могут скапливаться в слюнных железах и потом при контакте с биологическими средами заражать другого человека.
Прокофьев Денис Александрович
Прокофьев Денис АлександровичВрач общей практики, врач-кардиолог, заведующий структурным подразделением, обладатель статуса "Московский врач"
Болезни и лекарства,Максим Елисеев,
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