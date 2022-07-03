Какие болезни передаются через слюну

Целоваться, давать попить из своей бутылки, - все это привычные для людей действия, но мало кто задумывается о рисках. Спросили врачей, какие заболевания передаются через слюну.
По словам врача Максима Елисеева, самое актуальное сейчас - это по-прежнему коронавирус. Люди не перестали им болеть. COVID-19 передается воздушно-капельным путем или через частицы слюны, которые попадают на слизистые здорового человека. Также можно приобрести герпес.
Как отметил врач общей практики Денис Прокофьев, через ротовую полость может передаваться любое заболевание: от бактерий, которые могут приводить к язвам ЖКТ, до ВИЧ-инфекций.