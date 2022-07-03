Какие болезни передаются через слюну

В принципе наша ротовая полость хорошо защищена. В ней есть много защитных механизмов, которые препятствуют появлению бактериальных фонов. Но в случае повреждения слизистой: наличия кариеса, воспаления десен, микротравм, - все это способствует открытию пути для инфекции. Самыми распространенными вирусами, передающимися через ротовую полость, могут быть ОРВИ, герпес. А если у обоих партнеров есть повреждение ротовой полости, они подвергаются риску заражения ВИЧ-инфекцией. Дело в том, что многие инфекции могут скапливаться в слюнных железах и потом при контакте с биологическими средами заражать другого человека.

Прокофьев Денис Александрович Врач общей практики, врач-кардиолог, заведующий структурным подразделением, обладатель статуса "Московский врач"