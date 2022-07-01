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42 минуты назад

Девушка нашла у себя редкую болезнь благодаря просмотру «Анатомии страсти»

Lenta.ru

22-летняя израильтянка Эмили Леви нашла у себя редкую болезнь, синдром Элерса — Данлоса, во время просмотра сериала «Анатомия страсти». Ее историю рассказывает издание New York Post.

Девушка обнаружила болезнь благодаря «Анатомии страсти»
Фото: Кадр из сериалаКадр из сериала

Леви с 12 лет страдала от необъяснимой боли в запястьях и лодыжках, позже к этому добавились регулярные вывихи плеч, бедер, челюсти, однако медики не могли поставить диагноз. Только благодаря одному из эпизодов 13-го сезона сериала о врачах «Анатомия страсти» девушка поняла, что может страдать синдромом Элерса — Данлоса, наследственным заболеванием, при котором суставы слишком подвижны, а кожа слишком эластична.

Как и одну из героинь шоу, Леви мучало похмелье даже после малой дозы алкоголя, кроме того, героиня, как и израильтянка, страдала от вывихов. В 2019 году у героини материала официально признали наследственное заболевание.

В сентябре 2020 года Леви попала в автокатастрофу, после чего начала страдать от синдрома скользящего ребра: ее ребро смещалось, если она сидела более получаса, поднимала предметы, кашляла, дышала. Девушке пришлось три месяца провести в клинике, чтобы смещения прекратились.

Проблемы со здоровьем вдохновили Леви на карьеру врача: в феврале 2022 года вместе со знакомым хирургом она открыла клинику в Израиле.

Болезни и лекарства,
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