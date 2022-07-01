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2 часа назад

Три вопроса доктору: о полипах, болезнях опорно-двигательного аппарата и поджелудочной железы

Мира Маркина
Натрошвили Александр Гивиевичэксперт,Прокофьев Денис Александровичэксперт

Читатели "Рамблера" задают интересующие их вопросы о здоровье, а наши-эксперты, квалифицированные врачи, на них отвечают. В сегодняшнем материале три вопроса о полипах на желчном пузыре,

Три вопроса доктору: о полипах, болезнях опорно-двигательного аппарата и поджелудочной
Фото: pxhere.compxhere.com

Откуда на желчном пузыре полипы?

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По словам хирурга Александра Натрошвили, полипы – это небольшие опухолевидные образования на стенке (слизистой оболочке) желчного пузыря. В большинстве случаев это доброкачественные образования.

Полип может быть истинным (например, аденоматозный полип) или ложным – холестериновым. Последние – это отложения холестерина на стенке желчного пузыря, они практически безопасны и довольно редко проявляются какими-то симптомами, хотя иногда могут вызывать приступы боли в правом подреберье. Выявляются полипы чаще всего при обычном УЗИ. Другие методы диагностики (компьютерная томография, эндоскопическое УЗИ) выполняются редко, обычно при неоднозначных данных первичного ультразвукового исследования.
Натрошвили Александр Гивиевич
Натрошвили Александр ГивиевичМедицинский директор GMS Hospital. Главный хирург клиники

Основная опасность полипов – это возможность развития рака желчного пузыря.

Вероятность этого в основном зависит от размера полипа:

- полипы <5 мм крайне редко перерождаются в рак желчного пузыря, поэтому требуют лишь регулярного (раз в год) наблюдения с помощью УЗИ. Если при этом будет зафиксирован рост полипа на 2 мм и более, нужно ставить вопрос об операции. Лучше выполнять контрольные ультразвуковые исследования у того же доктора и на том же аппарате, чтобы минимизировать вероятность ошибки при измерении.

- полипы размером 6-9 мм – необходимо УЗИ два раза в год. При наличии факторов риска (пациент старше 50 лет, утолщение стенки желчного пузыря > 4 мм) – целесообразно удалить желчный пузырь. Рост полипа на 2 мм при контрольном исследовании – также показание к операции.

- риск перерождения полипов размером 10-20 мм уже довольно высок и составляет по разным данным 43-77%. Такие полипы однозначно требуют удаления вместе с желчным пузырем.

- полип более 20 мм – почти наверняка уже рак. При таком размере требуется расширенная операция – удаление желчного пузыря вместе с прилежащим участком печени и лимфатических узлов в этой зоне.

К счастью, чаще всего удается вовремя выполнить операцию, не доводя до развития рака. Операция представляет собой удаление желчного пузыря лапароскопическим способом (через 3-4 небольших прокола). Она прекрасно переносится пациентами – обычно госпитализация для выполнения лапароскопической холецистэктомии в нашей клинике требуется лишь на один день.
Натрошвили Александр Гивиевич
Натрошвили Александр ГивиевичМедицинский директор GMS Hospital. Главный хирург клиники

Как избежать заболеваний опорно-двигательного аппарата?

Как рассказал врач общей практики Денис Прокофьев, заболевания опорно-двигательного аппарата могут быть трех видов.

Первое - это аутоиммунные заболевания, когда организм начинает бороться против своих суставов, тканей. Это опасно и очень сложно предотвратить, потому что пусковых механизмов аутоиммунных много, а изучены они достаточно плохо. К ним относятся ревматоидный артрит и болезнь Бехтерева – эти заболевания предотвратить нельзя, они заложены генетически, и в какой момент они могут проявиться у человека, никто не знает, нужен пусковой механизм.

Вторая большая группа - это заболевания «деструктивного» типа, которые возникают в ходе возрастных изменений. С ними, конечно, можно работать. В первую очередь, это не пропускать острые заболевания опорно-двигательного аппарата. Ведь не всегда возникает сразу разрушающий остеоартроз, изначально формируется артрит воспаления суставов, потом он переходит в артроз, а потом уже происходит тотальное разрушение суставов. И если лечить заболевание опорно-двигательного аппарата на этапе артрита, то все будет хорошо. Безусловно, мы говорим о том, что и лечение должно быть комплексное – не только снятие болевого синдрома, это и восстановление связочного аппарата, и восстановление хрящевого аппарата, и восполнение в случае необходимости синовиальной жидкости. Нужно дозировать физическую нагрузку, стараться избегать травм, использовать правильную обувь ортопедическую, минимизировать ношение каблуков – все эти меры позволят максимально суставам комфортно себя чувствовать. Для позвоночника необходимо выбрать правильную кровать с ортопедическими матрасами – только комплекс этих мер помогает максимально долго сохранить опорно-двигательный аппарат.

И третья большая группа – это травмы. К сожалению, от травм не застрахован никто и любое повреждение, как бы мы его не восстанавливали, к сожалению, с возрастом даст о себе знать. Поэтому, однозначно, самое важное при травмах – это обращение к врачу-травматологу, ортопеду, необходима диагностика, возможно оперативное лечение, комплекс мер по реабилитации таких пациентов. И нужно помнить о том, что уже сформировано слабое место, которое стоит беречь.
Прокофьев Денис Александрович
Прокофьев Денис АлександровичВрач общей практики, врач-кардиолог, заведующий структурным подразделением, обладатель статуса "Московский врач"

Чем опасны болезни поджелудочной железы

Поджелудочная железа выполняет две основные функции: выработка инсулина и выработка ферментов для переваривания пищи. Ферментизация - ее основная функция.

К заболеваниям поджелудочной железы относятся: панкреатит (острый и хронический), билярный панкреатит, сахарный диабет (это дисфункция самой поджелудочной железы). Сама поджелудочная находится в области левого подреберья и как правило первые симптомы, которые указывают на дисфункцию поджелудочной железы: тянущие боли в этой области, диарея, температура. Безусловно, любое токсическое вещество (алкоголь, лекарственные препараты) могут оказывать влияние на поджелудочную железу. Самое крайнее состояние - панкреонекроз. Мы должны рассматривать поджелудочную железу как структуру бинарного тракта, с взаимодействием с желудком, печенью, с 12-перстной кишкой. Это один единый комплекс. Основная их задача - переваривание пищевого комка, обеспечение организма всеми питательными элементами и их усвояемости.
Прокофьев Денис Александрович
Прокофьев Денис АлександровичВрач общей практики, врач-кардиолог, заведующий структурным подразделением, обладатель статуса "Московский врач"
Болезни и лекарства,
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