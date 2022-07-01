Три вопроса доктору: о полипах, болезнях опорно-двигательного аппарата и поджелудочной

Первое - это аутоиммунные заболевания, когда организм начинает бороться против своих суставов, тканей. Это опасно и очень сложно предотвратить, потому что пусковых механизмов аутоиммунных много, а изучены они достаточно плохо. К ним относятся ревматоидный артрит и болезнь Бехтерева – эти заболевания предотвратить нельзя, они заложены генетически, и в какой момент они могут проявиться у человека, никто не знает, нужен пусковой механизм.



Вторая большая группа - это заболевания «деструктивного» типа, которые возникают в ходе возрастных изменений. С ними, конечно, можно работать. В первую очередь, это не пропускать острые заболевания опорно-двигательного аппарата. Ведь не всегда возникает сразу разрушающий остеоартроз, изначально формируется артрит воспаления суставов, потом он переходит в артроз, а потом уже происходит тотальное разрушение суставов. И если лечить заболевание опорно-двигательного аппарата на этапе артрита, то все будет хорошо. Безусловно, мы говорим о том, что и лечение должно быть комплексное – не только снятие болевого синдрома, это и восстановление связочного аппарата, и восстановление хрящевого аппарата, и восполнение в случае необходимости синовиальной жидкости. Нужно дозировать физическую нагрузку, стараться избегать травм, использовать правильную обувь ортопедическую, минимизировать ношение каблуков – все эти меры позволят максимально суставам комфортно себя чувствовать. Для позвоночника необходимо выбрать правильную кровать с ортопедическими матрасами – только комплекс этих мер помогает максимально долго сохранить опорно-двигательный аппарат.



И третья большая группа – это травмы. К сожалению, от травм не застрахован никто и любое повреждение, как бы мы его не восстанавливали, к сожалению, с возрастом даст о себе знать. Поэтому, однозначно, самое важное при травмах – это обращение к врачу-травматологу, ортопеду, необходима диагностика, возможно оперативное лечение, комплекс мер по реабилитации таких пациентов. И нужно помнить о том, что уже сформировано слабое место, которое стоит беречь.

Прокофьев Денис Александрович Врач общей практики, врач-кардиолог, заведующий структурным подразделением, обладатель статуса "Московский врач"