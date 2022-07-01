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37 минут назад

Эндокринолог назвала главную опасность лекарств от сахарного диабета

Вечерняя Москва

Врач-эндокринолог, диетолог Ольга Павлова рассказала о том, какую опасность представляют собой препараты для лечения сахарного диабета.

Эндокринолог назвала главную опасность лекарств от сахарного диабета
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Она пояснила, что многие пациенты отказываются от приема метформина после прочтения информации в интернете. При этом прием препарата крайне важен, его назначают при преддиабете второго типа, при котором возникает нарушение толерантности к глюкозе, и при лечении сахарного диабета второго типа.

— Его основная задача — улучшить чувствительность к инсулину. Благодаря ему нормализуется сахар в крови и удается легче снизить вес. Применяют его и дети, и взрослые. Применение метформина снижает риски развития колоректального рака, а также рака предстательной и молочной железы. Кроме того, он улучшает состояние сердечно-сосудистой системы, снижая вязкость крови, — рассказала врач в новом выпуске на своем YouTube-канале.

При этом есть и негативные стороны приема подобных лекарств. При высокой дозировке они могут вызвать проблемы со стулом, тошноту, особенно часто это происходит при повышенном потреблении пациентами углеводов. Лекарства сильно раздражают слизистые ЖКТ, поэтому принимать их лучше вместе с пищей. Также препараты будут опасны, если у пациента есть почечная или печеночная недостаточность, а также разного рода гипоксии. По словам эндокринолога, назначать такие лекарства должен только врач после ряда обследований.

Болезни и лекарства,Ольга Павлова,
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