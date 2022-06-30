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1 час назад

Разработан эффективный препарат для лечения инсульта

Lenta.ru

Ученые из Университета Калгари (Канада) разработали эффективный препарат для лечения инсульта, который обычно применяется для устранения тромбов при сердечных приступах и хорошо переносится. Выводы работы описаны в статье, опубликованной в журнале The Lancet.

Разработан эффективный препарат для лечения инсульта
Фото: lenta.rulenta.ru

В ходе крупнейшего в Канаде исследования по борьбе с инсультом специалистам удалось доказать, что тенектеплаза, применяемая при оказании помощи людям с инфарктом, прекрасно подходит для экстренной терапии острого ишемического инсульта.

Препарат алтеплаза, обычно используемый при инсульте, слишком сложно вводится, поскольку требует подключения инфузионного насоса, что может занимать до часу времени. В свою очередь тенектеплаза может быть введена пациенту быстро и в любой точке, где оказался заболевший.

В апреле 2022 года сотрудники американской компании SomaLogic представили новый метод анализа крови, который способен обнаружить риск сердечного приступа или инсульта в два раза эффективнее, чем существующие методы.

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