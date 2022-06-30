Врач предупредил россиян об опасных свойствах активированного угля

Активированный уголь может стать причиной серьезных проблем со здоровьем, заявил семейный врач Валентин Шишкин. Об опасных свойствах популярного у россиян абсорбирующего препарата он предупредил в беседе с изданием Ura.ru.

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Медик оценил активированный уголь как малоэффективное средство против отравления, которое к тому же может вызвать аллергию, так как этот препарат очень неоднородный по своему составу.

Кроме того, активированный уголь опасно принимать людям с хроническими язвами желудка и двенадцатиперстной кишки, предостерег Шишкин. По его словам, этот препарат может спровоцировать язвенные кровотечения, о которых пациент даже не будет подозревать, потому что его стул будет черным из-за приема препарата. Также при бесконтрольном приеме этого лекарства усиливаются окислительные реакции на поверхности слизистых, из-за чего могут образовываться эрозии.

В заключение врач рекомендовал заменить в домашней аптечке активированный уголь на современные сорбенты, которые более эффективны и безопасны. Если же у человека нет такой возможности, необходимо строго соблюдать дозировку лекарства. Рассчитывается она по формуле «одна таблетка на 10 килограммов веса», длительность приема не должна превышать пяти дней, напомнил Шишкин.