Почему происходит вздутие живота и как с ним бороться

Практически каждый из нас хоть раз в жизни сталкивался со вздутием живота. Если этот процесс повторяется, неприятные ощущения начинают нас беспокоить. О том, почему так происходит и как с этим справиться, читайте в материале "Рамблера".

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Что это такое

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Вздутие живота — это ощущение, что живот переполнен или растянут. Часто это сопровождается повышенным газообразованием, отрыжкой, запорами. Об этом рассказал врач-терапевт, эндокринолог и кардиолог Алексей Жито.

Дискомфорт в брюшной полости, когда чувствуется, что в кишечнике находится избыточное количество газа. Конечно, эта ситуация обыденная. Но в некоторых ситуациях она может приводить к серьезным проблемам: к выраженному дискомфорту пациента, печальным последствиям.

Жито Алексей Владимирович Врач-терапевт, эндокринолог, кардиолог, к.м.н.

Это происходит, когда органы пищеварительной системы растягиваются и в кишечнике накапливается жидкость, газ или твердые частички пищи.

Газообразование может быть связано с рационом.

Это может быть связано с неправильным питанием: если человек потребляет большое количество продуктов, стимулирующие выработку газов (молочка, сладкое, мучное). Все они содержат углеводы, которые воздействуют на микрофлору. Она в процессе потребления этих углеводов продуцирует газы. В результате возникает газообразование.

Жито Алексей Владимирович Врач-терапевт, эндокринолог, кардиолог, к.м.н.

Регулярное вздутие живота может быть вызвано другими проблемами, в том числе:

запор

пищевая непереносимость, обычно к глютену , пшенице или молоку (непереносимость лактозы )

синдром раздраженного кишечника (СРК)

гормональные изменения, в том числе перед менструацией или во время менопаузы

некоторые лекарства

набор веса

стресс

Терапевт объяснил, что в некоторых случаях вздутие живота может быть связано с проблемами в работе щитовидной железы или другими факторами:

Другая причина — нарушение работы щитовидной железы. Тогда происходит нарушение микробиоты. Тогда размножаются бактерии и возникает избыточное газообразование. То же самое происходит при сахарном диабете. Когда снижается кишечный иммунитет. Жито Алексей Владимирович Врач-терапевт, эндокринолог, кардиолог, к.м.н.

Что делать

Вздутие живота обычно проходит само по себе, если вы на некоторое время скорректируете свой рацион. Для этого стоит сократить употребление соленой пищи, углеводов и газированных напитков. Некоторым людям может помочь исключение из рациона блюд, содержащих лук или чеснок, пшеницу, рожь, продукты с лактозой или косточковые фрукты.

Вздутие живота, вызванное запорами, можно лечить, употребляя в пищу больше продуктов с высоким содержанием клетчатки, увеличивая количество выпитой воды и регулярно занимаясь физическими упражнениями.

Национальная служба здравоохранения Великобритании дает следующие рекомендации тем, кто страдает от вздутия живота:

регулярно занимайтесь спортом, чтобы улучшить пищеварение и предотвратить вздутие живота;

жуйте с закрытым ртом, чтобы не глотать много воздуха;

пейте много воды;

ешьте продукты с высоким содержанием клетчатки, если у вас запоры;

ешьте чаще и поменьше, а не большими порциями;

массируйте живот справа налево, чтобы выпустить захваченный воздух;

не ешьте обильно поздно вечером перед сном и не сутультесь во время еды;

не ешьте много полуфабрикатов, сладкой, острой или жирной пищи;