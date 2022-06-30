Почему происходит вздутие живота и как с ним бороться

Практически каждый из нас хоть раз в жизни сталкивался со вздутием живота. Если этот процесс повторяется, неприятные ощущения начинают нас беспокоить. О том, почему так происходит и как с этим справиться, читайте в материале "Рамблера".
Фото: PixnioPixnio
Что это такое
Видео дня
Вздутие живота — это ощущение, что живот переполнен или растянут. Часто это сопровождается повышенным газообразованием, отрыжкой, запорами. Об этом рассказал врач-терапевт, эндокринолог и кардиолог Алексей Жито.
Дискомфорт в брюшной полости, когда чувствуется, что в кишечнике находится избыточное количество газа. Конечно, эта ситуация обыденная. Но в некоторых ситуациях она может приводить к серьезным проблемам: к выраженному дискомфорту пациента, печальным последствиям.
Это происходит, когда органы пищеварительной системы растягиваются и в кишечнике накапливается жидкость, газ или твердые частички пищи.
Газообразование может быть связано с рационом.
Это может быть связано с неправильным питанием: если человек потребляет большое количество продуктов, стимулирующие выработку газов (молочка, сладкое, мучное). Все они содержат углеводы, которые воздействуют на микрофлору. Она в процессе потребления этих углеводов продуцирует газы. В результате возникает газообразование.
Регулярное вздутие живота может быть вызвано другими проблемами, в том числе:
запор
пищевая непереносимость, обычно к глютену , пшенице или молоку (непереносимость лактозы )
синдром раздраженного кишечника (СРК)
гормональные изменения, в том числе перед менструацией или во время менопаузы
некоторые лекарства
набор веса
стресс
Терапевт объяснил, что в некоторых случаях вздутие живота может быть связано с проблемами в работе щитовидной железы или другими факторами:
Другая причина — нарушение работы щитовидной железы. Тогда происходит нарушение микробиоты. Тогда размножаются бактерии и возникает избыточное газообразование. То же самое происходит при сахарном диабете. Когда снижается кишечный иммунитет.
Вздутие живота обычно проходит само по себе, если вы на некоторое время скорректируете свой рацион. Для этого стоит сократить употребление соленой пищи, углеводов и газированных напитков. Некоторым людям может помочь исключение из рациона блюд, содержащих лук или чеснок, пшеницу, рожь, продукты с лактозой или косточковые фрукты.
Вздутие живота, вызванное запорами, можно лечить, употребляя в пищу больше продуктов с высоким содержанием клетчатки, увеличивая количество выпитой воды и регулярно занимаясь физическими упражнениями.
Национальная служба здравоохранения Великобритании дает следующие рекомендации тем, кто страдает от вздутия живота:
регулярно занимайтесь спортом, чтобы улучшить пищеварение и предотвратить вздутие живота;
жуйте с закрытым ртом, чтобы не глотать много воздуха;
пейте много воды;
ешьте продукты с высоким содержанием клетчатки, если у вас запоры;
ешьте чаще и поменьше, а не большими порциями;
массируйте живот справа налево, чтобы выпустить захваченный воздух;
не ешьте обильно поздно вечером перед сном и не сутультесь во время еды;
не ешьте много полуфабрикатов, сладкой, острой или жирной пищи;
не ешьте продукты, к которым у вас есть пищевая непереносимость.