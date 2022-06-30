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1 час назад

Педиатр объяснила, при какой боли в животе нужно вызывать скорую помощь

Letidor.ru

Боли в животе у ребенка — патология, с которой сталкиваются все родители. инфекции, пищевые отравления, инфекции мочевых путей, аппендицит, инвагинация кишечника и многие другие. В некоторых случаях боли в животе не имеют четко выраженной физиологической причины. Как правило, боли в животе исчезают спустя два-три часа. Какие признаки должны насторожить и стать поводом для вызова скорой, читайте в нашей новости.

При какой боли в животе нужно вызывать скорую помощь
Фото: Letidor.ruLetidor.ru

Врач-педиатр Елена Писарева рассказала в своем Telegram-канале о том, какая боль в животе у ребенка должна насторожить родителей и стать поводом для вызова медиков. По мнению специалиста, если при боли в животе началась рвота – стоит немедленно обратиться к врачу.

Врач также отметила, что не всегда подобные признаки говорят о развитии какого-либо серьезного заболевания, но для точного диагноза потребуется ряд лабораторных исследований и медицинское наблюдение.

Болезни и лекарства,Елена Писарева,
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