При какой боли в животе нужно вызывать скорую помощь

Боли в животе у ребенка — патология, с которой сталкиваются все родители. инфекции, пищевые отравления, инфекции мочевых путей, аппендицит, инвагинация кишечника и многие другие. В некоторых случаях боли в животе не имеют четко выраженной физиологической причины. Как правило, боли в животе исчезают спустя два-три часа. Какие признаки должны насторожить и стать поводом для вызова скорой, читайте в нашей новости.

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Врач-педиатр Елена Писарева рассказала в своем Telegram-канале о том, какая боль в животе у ребенка должна насторожить родителей и стать поводом для вызова медиков. По мнению специалиста, если при боли в животе началась рвота – стоит немедленно обратиться к врачу.