Ученые назвали простой способ снизить давление

Упражнения с кистевым эспандером помогают снизить артериальное давление, выполнять их можно, не вставая с кресла. Об этом свидетельствуют результаты исследований Национальной медицинской библиотеки.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

Участники исследований три раза в неделю выполняли упражнение в виде хвата кистью на протяжении нескольких месяцев. Ученые обнаружили, что показатели артериального давления у испытуемых снизились после 20 недель.

Исследователи сделали заключение, что выполнение таких упражнений улучшает систолическое артериальное давление в состоянии покоя. Помимо этого, одна из основных артерий тела становится более гибкой, а кровообращение из-за этого улучшается.