Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+25° в 
USD 51.16EUR 53.86
Войти в почту
36 минут назад

Ученые назвали простой способ снизить давление

Вечерняя Москва

Упражнения с кистевым эспандером помогают снизить артериальное давление, выполнять их можно, не вставая с кресла. Об этом свидетельствуют результаты исследований Национальной медицинской библиотеки.

Ученые назвали простой способ снизить давление
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Участники исследований три раза в неделю выполняли упражнение в виде хвата кистью на протяжении нескольких месяцев. Ученые обнаружили, что показатели артериального давления у испытуемых снизились после 20 недель.

Исследователи сделали заключение, что выполнение таких упражнений улучшает систолическое артериальное давление в состоянии покоя. Помимо этого, одна из основных артерий тела становится более гибкой, а кровообращение из-за этого улучшается.

Также для нормализации давления рекомендуется сократить потребление соли, рассчитать питание так, чтобы потреблять меньше жиров, восстановить физическую активность и меньше пить спиртного. Наконец, нормализации давления поможет сброс лишнего веса и отказ от курения, сообщает «МедикФорум».

Болезни и лекарства,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители