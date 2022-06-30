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1 час назад

Названы распространенные причины боли в пояснице

Lenta.ru

Сидячий образ жизни и проблемы с почками — распространенные причины болей в области поясницы, сообщил травматолог-ортопед Александр Погольша. В интервью для «Доктор Питер» он назвал россиянам причины подобных неприятных ощущений и подсказал, к кому обращаться с такой проблемой.

Названы распространенные причины боли в пояснице
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Врач рассказал, что дискомфорт в области поясницы — частое явление в современном мире, которое возникает по причине неправильного образа жизни. По его словам, боль в этой части тела обычно резкая, острая и усиливается при каждом движении.

«Боль в пояснице также может носить тянущий, ноющий характер, скорее всего, это означает, что она уже хроническая»,

— объяснил специалист.

По мнению Погольши, такого рода дискомфортные ощущения могут возникать из-за проблем с позвоночником или заболеваний почек. Кроме того, боль могут вызывать и неврологические проблемы, среди которых защемление седалищного нерва, грыжи межпозвоночного диска или пояснично-крестцовый радикулит. В таких случаях ортопед настоятельно рекомендует сначала обращаться к участковому терапевту для определения точной причины.

«В зависимости от результатов осмотра терапевт может направить на консультацию к неврологу, урологу, гинекологу или другому специалисту»,

— добавил Погольша.

Для профилактики подобных заболеваний он посоветовал следить за осанкой, спать на ортопедическом матрасе, не находиться долго в неудобной сидячей позе и поднимать тяжелые грузы за счет сгибания коленных суставов, а не напряжения мышц спины.

Болезни и лекарства,
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