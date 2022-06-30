Вирусолог рассказал историю появления конго-крымской лихорадки

Вирусолог Александр Чепурнов рассказал, когда была открыта конго-крымская лихорадка.
По словам вирусолога, заболевание было выявлено в 1945 году. После того как Крым отбили у немцев, очень много людей были привлечены к сельскому хозяйству из других областей. Народ начал болеть. Тогда этими случаями занялись вирусологи.
— Крымская-Конго она называется, потому что в 1945 году вирус был изолирован в Крыму, а в 1950-х изолировали его в Конго. Оказалось, что это тот же самый вирус, только другие варианты, — сообщил вирусолог в комментарии Nation News.
Вирусолог отметил, что болезнь относится к геморрагическим лихорадкам, может протекать довольно тяжело. Он добавил, что такая лихорадка передается укусами клещей, только не таежными, а теми, которые паразитируют на сельскохозяйственных животных.