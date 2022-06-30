Вирусолог рассказал историю появления конго-крымской лихорадки

Вирусолог Александр Чепурнов рассказал, когда была открыта конго-крымская лихорадка.

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По словам вирусолога, заболевание было выявлено в 1945 году. После того как Крым отбили у немцев, очень много людей были привлечены к сельскому хозяйству из других областей. Народ начал болеть. Тогда этими случаями занялись вирусологи.

— Крымская-Конго она называется, потому что в 1945 году вирус был изолирован в Крыму, а в 1950-х изолировали его в Конго. Оказалось, что это тот же самый вирус, только другие варианты, — сообщил вирусолог в комментарии Nation News.