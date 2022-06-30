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1 час назад

Мясников предупредил об опасности приема витаминов

Lenta.ruиещё 2

Врач-кардиолог и телеведущий Александр Мясников заявил, что бесконтрольный прием витаминов может нанести вред здоровому организму. Об опасности их приема без наблюдения специалиста он рассказал в своем Telegram-канале.

Мясников предупредил об опасности приема витаминов
Фото: Lenta.ruLenta.ru

«Вышли новые международные рекомендации по применению витаминов и минералов для предупреждения онкологии и сердечно-сосудистых заболеваний»,

— написал Мясников.

Как отметил телеведущий, из документа следует, что здоровым людям не нужно принимать витамины и другие виды добавок без консультации со специалистом.

По словам доктора, витамины в виде таблеток могут быть не только бесполезны в предупреждении различных болезней, но и опасны для организма. Так, бесконтрольный прием витамина A может привести к остеопорозу (заболевание, при котором плотность костей снижается, в результате чего они становятся хрупкими — прим. «Ленты.ру») и при его приеме в больших дозах беременными может даже вызвать повреждение плода, предупредил он. Также Мясников сообщил, что избыток витамина С в организме может приводить к камням в почках, а избыток витамина D — провоцировать неврологические проявления.

«Два витамина (...) могут увеличивать смертность — это витамин Е и бета-каротин (антиоксидант, который назначают для профилактики рака груди — прим. «Ленты.ру»). Не оправдались ожидания от селениума (антиоксидант, который назначают при болезнях сердца — прим. «Ленты.ру»), витаминов группы В, фолиевой кислоты (последняя показана только беременным для предупреждения неправильного развития плода)»,

— добавил он.

Здоровые люди могут получать все витамины из пищи, подчеркнул Мясников. Для этого, как уточнил доктор, им необходимо соблюдать правильную, сбалансированную диету.

Болезни и лекарства,Александр Мясников,
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