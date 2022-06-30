Мясников предупредил об опасности приема витаминов

По словам доктора, витамины в виде таблеток могут быть не только бесполезны в предупреждении различных болезней, но и опасны для организма. Так, бесконтрольный прием витамина A может привести к остеопорозу (заболевание, при котором плотность костей снижается, в результате чего они становятся хрупкими — прим. «Ленты.ру») и при его приеме в больших дозах беременными может даже вызвать повреждение плода, предупредил он. Также Мясников сообщил, что избыток витамина С в организме может приводить к камням в почках, а избыток витамина D — провоцировать неврологические проявления.