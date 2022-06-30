Болезни, которые мы получаем через рукопожатие

Некоторые инфекции и вирусы смертельно опасны.

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Здороваясь с человеком, нам редко приходит в голову, что этот контакт может быть опасен. Казалось бы, мы просто протягиваем руку для рукопожатия, что может пойти не так? Однако специалисты уверяют, что вместе с приветствием мы получаем настолько разнообразные вирусы и инфекции, что начинают шевелиться волосы не только на голове. А вот что именно может передаться, мы и расскажем далее.

Герпес

Частые тактильные контакты могут грозить заражением вируса герпеса. Чаще всего вирус проявляется в виде пузырьков на коже, как правило — на губах. Иногда пузырьки мигрируют и на другие части тела, а иногда и вовсе отсутствуют и вы можете даже не подозревать, что являетесь носителем. Так что не спешите после любого рукопожатия сразу же тянуть руки к лицу — продезинфицируйте их.

ОРВИ

Хоть сейчас и не сезон распространения бактериально-вирусных заболеваний, стоит быть начеку. Даже если человек выздоравливает, он все равно может вас заразить, причем ему не нужно чихать вам в лицо, он может просто с вами поздороваться за руку. Будьте аккуратнее с друзьями, которые уверяют, что они «в порядке» и вы «зря паникуете». Безопасность вашего организма — прежде всего.

Сальмонеллез

Неприятное инфекционное заболевание, протекающее в кишечнике. Для ребенка сальмонеллез может быть смертельно опасным. Как правило, не составляет труда понять, что вы столкнулись именно с ним — вы замечаете симптомы интоксикации и состояние стремительно ухудшается. Часто приходится обращаться за помощью к врачам. Вы все еще не хотите дезинфецировать руки после близкого контакта?

Сифилис