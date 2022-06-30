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3 часа назад

Какие болезни можно подхватить на общественном пляже

Нижегородская правда

В жаркую погоду многие спешат к водоемам, чтобы охладиться. Между тем, на общественном пляже отдыхающих подстерегает опасность, предупреждает Infox.ru.

Какие болезни можно подхватить на общественном пляже
Фото: Нижегородская правдаНижегородская правда

Наиболее частой проблемой при купании в городских водоемах считается церкариоз или «зуд купальщика». Медики советуют остерегаться мест, где живут водоплавающие утки и обращать внимание на знаки «купаться запрещено».

Паразиты в особенности активно размножаются в теплых влажных средах. К таковым относятся деревянные настилы на пляжах и пол в душевых. Врачи рекомендуют не ходить по ним босиком и обязательно дезинфицировать ноги при использования такими объектами.

Болезни и лекарства,
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