Какие болезни можно подхватить на общественном пляже

В жаркую погоду многие спешат к водоемам, чтобы охладиться. Между тем, на общественном пляже отдыхающих подстерегает опасность, предупреждает Infox.ru.

Фото: Нижегородская правда Нижегородская правда

Наиболее частой проблемой при купании в городских водоемах считается церкариоз или «зуд купальщика». Медики советуют остерегаться мест, где живут водоплавающие утки и обращать внимание на знаки «купаться запрещено».