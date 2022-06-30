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1 час назад

Названы «тихие» симптомы ранней стадии слабоумия у людей старше 50 лет

Lenta.ru

Врачи-неврологи Скотт М. Макгиннис и Сет Гейл назвали «тихие» симптомы ранней стадии деменции, которые наиболее часто проявляются у людей старше 50 лет. Их слова передает издание ETNT.

Названы «тихие» симптомы ранней стадии слабоумия после 50 лет
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Первыми признаками дегенеративных заболеваний мозга являются спутанность сознания и проблемы с памятью. По словам профессора неврологии Гарвардской медицинской школы, врача-невролога Дэвида Каплана, такие когнитивные нарушения как забывчивость, рассеянность, неспособность запоминать события из жизни и вспоминать прошлое поначалу носят эпизодический характер и не вызывают тревоги ни у пациента, ни у его близких. Специалист рекомендовал ни в коем случае не игнорировать их, так как в зрелом возрасте они чаще всего свидетельствуют о начале развития слабоумия.

В свою очередь, врач-невролог Сет Гейл предупредил, что насторожить родных должны любые необъяснимые и ничем не мотивированные изменения в настроении, поведении и в личности человека старше 50 лет. Специалист сказал, что нельзя исключать тот факт, что с возрастом характер человека «может испортиться», но посоветовал на всякий случай проконсультироваться по поводу подобных симптомов со специалистом, чтобы в случае подтвердившегося диагноза начать своевременное лечение.

В заключение врачи рекомендовали быть бдительными людям, у которых в семейном анамнезе есть случаи дегенеративных заболеваний мозга, так как они находятся в группе повышенного риска.

«Вы должны проявлять такую же осторожность в отношении болезни Альцгеймера, как и в отношении заболеваний сердца, диабета и других возрастных патологий, чтобы вовремя начать лечение»,

— подытожил Гейл.

Болезни и лекарства,
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