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1 час назад

Доктор Мясников назвал три главных ошибки гипертоника

Мослентаиещё 2

Врач и телеведущий Александр Мясников и терапевт Алла Осипова назвали в эфире программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1» три главных ошибки гипертоника.

Мясников назвал три главных ошибки гипертоника
Фото: МослентаМослента

Самое опасное заблуждение — самовольный отказ от приема лекарств. По мнению медиков, гипертоник, бросивший принимать прописанные врачом медикаменты, рискует получить гипертонический криз или инсульт. Поэтому изменять дозу препаратов следует только после согласования с врачом, отметили эксперты.

Гипертоникам не следует употреблять сахар и соль в больших количествах. «Норма потребления поваренной соли — пять грамм. Мы в России потребляем 12 грамм, а гипертонику и лицам за 50 надо принимать максимум три грамма», — напомнил Мясников. Доктор отметил, что при ограничении этих продуктов в рационе давление может упасть без приема лекарств.

Кроме того, людям с повышенным давлением не стоит заниматься самолечением с помощью трав. «Одна ситуация, когда вы все бросили пить и перешли на травы. Но другое, когда вы принимаете лекарства и одновременно пьете травы», — предупредил врач. По его словам, лечение растениями параллельно с медикаментами может привести к острому токсическому поражению печени. При этом ведущие отметили, что гипертоникам полезен иван-чай, а вот от солодки и женьшеня лучше отказаться вовсе.

Болезни и лекарства,Александр Мясников,
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