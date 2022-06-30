Мясников назвал три главных ошибки гипертоника

Врач и телеведущий Александр Мясников и терапевт Алла Осипова назвали в эфире программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1» три главных ошибки гипертоника.

Фото: Мослента Мослента

Самое опасное заблуждение — самовольный отказ от приема лекарств. По мнению медиков, гипертоник, бросивший принимать прописанные врачом медикаменты, рискует получить гипертонический криз или инсульт. Поэтому изменять дозу препаратов следует только после согласования с врачом, отметили эксперты.

Гипертоникам не следует употреблять сахар и соль в больших количествах. «Норма потребления поваренной соли — пять грамм. Мы в России потребляем 12 грамм, а гипертонику и лицам за 50 надо принимать максимум три грамма», — напомнил Мясников. Доктор отметил, что при ограничении этих продуктов в рационе давление может упасть без приема лекарств.