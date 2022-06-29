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1 час назад

Травматолог-ортопед рассказал о причинах развития сколиоза

RT на русском

Травматолог-ортопед АО «Медицина», к.м.н. Андрей Шаболдин рассказал о сколиозе и причинах его развития.

Травматолог-ортопед рассказал о причинах развития сколиоза
Фото: PxherePxhere

Как объяснил врач в беседе с «Газетой.Ru», сколиоз — заболевание опорно-двигательной системы человека, заключающееся в деформации позвоночника и грудной клетки. Он может привести к нарушениям функций других органов.

В основном сколиоз возникает у генетически предрасположенных к нему людей. Кроме того, развитие сколиоза может быть следствием имеющихся аномалий развития, наличия нейромышечных заболеваний, включая СМА, ДЦП, мышечной дистрофии, нарушений обменных процессов, тяжелых.

В некоторых случаях определить причину развития сколиоза невозможно.

«При диагностировании сколиоза важно не заниматься самолечением и обратиться к врачу для назначения адекватной терапии. Самостоятельный прием витаминов и успокоительных средств не поможет. Определить подходящее лечение возможно только по результатам исследований и очной консультации специалиста», — рекомендует Шаболдин.

Ранее в беседе с НСН главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению, главврач Консультативно-диагностической поликлиники №121 Андрей Тяжельников рассказал, как справляться с жарой в мегаполисах.

Болезни и лекарства,Андрей Тяжельников,
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